Sněmovna dostane reformu penzí jako poslanecký návrh ČSSD, řekla Maláčová

Praha - Sněmovna dostane reformu penzí, kterou prosazuje ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), jako poslanecký návrh ČSSD. Šéfka resortu to oznámila na tiskové konferenci sociálních demokratů. Chce tak tři navržené důchodové novely dostat do Parlamentu dřív. Vláda totiž předlohy zatím neprojednala, debatovat by o nich mohla začít nejdřív v červenci.

Podle novel by se nynější veřejný důchodový systém měl rozdělit na dva pilíře. Z nultého by se všem vyplácel stejný důchod ve výši 28 procent celostátní průměrné mzdy a z prvního pak zásluhová část podle výše odvodů a odpracovaných let. Zavést by se měl bonus 500 korun měsíčně za vychované dítě a dřívější penze pro náročné profese. Ekonomové i někteří politici poukazují na to, že návrhy udržitelnost penzí ještě zhoršují. Zvedají totiž výdaje bez zajištění dostatečných příjmů. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dřív uvedla, že kabinet komplexní reformu nepředloží a na přijetí změn není do voleb dost času. Legislativní rada vlády bude novely projednávat 1. července. Přijetí zákona obvykle trvá rok. Volby budou na začátku října.

ČSSD se podle svého poslance Romana Sklenáka rozhodla pro poslanecký návrh i přesto, že dolní komora má do voleb před sebou ještě stovky zákonů. "Důchodové komise vždy skončí a v novém volebním období začínáme od nuly. Máme paragrafy i ukončené připomínkové řízení. Máme predikce na desetiletí. Je dobré, aby tisk (zákon ve Sněmovně) existoval, aby bylo na co navázat, pokud bude mít Sněmovna vůli," řekl Sklenák.

O reformě jednala komise pro spravedlivé důchody. Na přesné podobě reformních změn se neshodla. Podle šéfky komise Danuše Nerudové byla ale shoda na principech. Maláčová pak loni v prosinci přestavila tři zákony, které připravil její úřad. Podle ministryně se do Sněmovny novely dostanou "jako jeden balík". Ministryně vyzvala všechny poslanecké kluby k jednání.

Maláčová o svém návrhu mluví vždy jen jako o "spravedlivé důchodové reformě". Podle expertů trojice novel ale reformní změnu nepředstavuje, mění spíš parametry nynější soustavy. Pravidla spoření na stáří a další záležitosti neupravuje. Někteří kritici zpochybňují i spravedlnost. Poukazují na to, že návrhy posílí solidaritu a oslabí zásluhovost. Podle Maláčové se nemá jako zásluha posuzovat jen to, kolik peněz člověk do systému na důchody posílá a jak dlouho pracuje, ale také kolik vychová budoucích poplatníků. Šéfka důchodové komise zdůrazňovala, že by se důchody měly víc hradit z daní a v příštích letech je potřeba i daňová reforma. Návrh daňových změn na stole ale teď není.