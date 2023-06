Sněmovna dala šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry

Praha - Sněmovna dnes dala šanci navrhovanému uzákonění manželství i pro stejnopohlavní páry. Poslanecká novela občanského zákoníku odolala návrhům odpůrců na zamítnutí i vrácení předkladatelům k přepracování, což se obecně chápe jako mírnější způsob zamítnutí. Předlohu teď dostanou k posouzení členové ústavně-právního výboru a komise pro rodinu. Budou na to mít čtyři měsíce místo obvyklých dvou. Novela může doznat změn.

Poslanci začali projednávat možnost manželství i pro stejnopohlavní páry v úvodním kole koncem května, k hlasování se dostali v dnešním čtvrtém dějství. Diskuse zastánců a odpůrců trvala celkem více než sedm hodin. Stejně jako s novelou občanského zákoníku Sněmovna následně naložila s předlohou jiné skupiny zákonodárců o ústavním zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy.

Pro zamítnutí návrhu na uzákonění možnosti uzavírání sňatků lidí stejného pohlaví hlasovalo 58 ze 141 přítomných poslanců, proti jich bylo 68. Zamítnutí jednotně podpořili jen přítomní poslanci opozičního klubu SPD, jednotně proti byli zástupci frakcí STAN, TOP 09 a Pirátů. Vrácení novely podpořilo 64 ze 139 přítomných poslanců, proti jich hlasovalo 60. Z hlediska hlasování klubů byl stejný jako při zamítnutí s výjimkou, že jednotně se pro vrácení vyslovili i přítomní poslanci ODS. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.

Předsedkyně Sněmovny a jedna z předkladatelek novely občanského zákoníku Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) mluvila už dopoledne o případné dohodě na kompromisní variantě. Zmínila rodičovská práva a název institutu, což patří mezi hlavní body kritiky odpůrců uzákonění manželství pro homosexuály. "My jako předkladatelé jsme připraveni diskutovat o těch jednotlivých parametrech. Že nelpíme na tom, že se nedá dohodnout nějaká varianta kompromisní. To se může týkat jak tedy práv rodičovských, tak se to může týkat názvu," uvedla.

Lidovci odpoledne ohlásili předložení další novely, která by rozšířila práva párů stejného pohlaví v zákoně o registrovaném partnerství, které by přejmenovalo na partnerství. "Návrh KDU-ČSL plně saturuje všechny oprávněné potřeby homosexuálních párů," řekla lidovecká poslankyně Nina Nováková. Podle Jana Berkiho (STAN) bude ale jednodušší upravovat novelu občanského zákoníku, třecích ploch podle něho není tolik. "Pokud budete trvat na tom, že se bude měnit zákon o registrovaném partnerství, pořád mě vyčleňujete do zvláštního zákona," řekl Berki, který se podobně jako Jiří Navrátil (KDU-ČSL) již dříve přihlásil k homosexuální orientaci. "Každý z nás na to máme jiný pohled," reagoval lidovecký poslanec.

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

Obě předlohy Sněmovna projednávala už v minulém volebním období. K závěrečnému hlasování o nich se ale nedostala.

Sněmovna dala šanci ústavnímu zakotvení manželství jako svazku muže a ženy

Sněmovna dnes neodmítla v úvodním kole ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy, které navrhlo pět desítek poslanců z vládních i opozičních frakcí. Rozhodla dnes naopak o tom, že návrh na doplnění Listiny základních práv a svobod bude dál projednávat souběžně s novelou občanského zákoníku, jejíž tvůrci z řad poslanců chtějí uzákonit manželství pro všechny. Zákonodárci zvolili prozatím smírné řešení, i když se obě předlohy vylučují.

Oběma návrhy se z rozhodnutí dolní parlamentní komory budou v příštích měsících zabývat sněmovní ústavně-právní výbor a komise pro rodinu. Dostaly na to 120 dnů. Vláda se k ústavnímu zakotvení manželství postavila neutrálně, stejně jako k uzákonění manželství pro všechny.

Zamítnutí ústavního zakotvení manželství požadovala pirátská poslankyně Klára Kocmanová. Pro její návrh hlasovalo ale jen 37 poslanců z řad Pirátů, Starostů a TOP 09 ze 131 přítomných poslanců. I odpůrci následně podpořili další projednávání předlohy. Podle předsedy poslanců ODS Marka Bendy bylo kvůli přerušení ostrých sporů o významu manželství potřeba, aby Sněmovna umožnila další projednávání obou úprav.

Předseda poslanců KDU-ČSL Aleš Dufek připomenul, že manželství jako spojení muže a ženy bylo právně zakotveno už v dobách starověku. "Tato zcela mimořádná tradice právního institutu manželského svazku zajišťuje, že uvedené vnímání a vymezení pojmu manželství jako trvalého svazku jedné ženy a jednoho muže je, navzdory některým tendencím posledních několika málo let, hluboce společensky i právně prověřeno a zakořeněno," uvedl Dufek.

Poslanec Ondřej Kolář (TOP 09) řekl, že ústavní omezení manželství na heterosexuální páry bylo reakcí na snahy o uzákonění manželství pro všechny. "Do budoucna bylo de facto znemožněno uzavírat sňatky stejnopohlavním párům," podotkl Kolář. Podle Kocmanové je ústavní úprava "nadbytečná, právní řád nezlepší, nikomu nepomůže a postavení stejnopohlavních párů by mohla zhoršit". Místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová naznačila, že by úprava byla v rozporu s ústavními principy. Kocmanová také uvedla, že podobnou úpravu nemá žádná ze západních zemí.

Poslanec ODS Karel Haas se ohradil proti interpretaci, že obdobnou úpravu mají pouze východní nebo nedemokratické státy. Obává se "eroze" institutu manželství na základě podústavních norem, mezinárodních smluv a rozsudků. "Manželství je zásadně ze své podstaty svazkem muže a ženy," uvedl Hayato Okamura (KDU-ČSL). Takto pojaté ústavní ukotvení podpořilo také opoziční hnutí SPD Tomia Okamury.

Návrh na doplnění Listiny základních práv a svobod podala skupina pěti desítek poslanců z vládních KDU-ČSL, ODS a TOP 09 a z opozičních ANO a SPD v čele s lidovcem Markem Výborným. Účelem je podle předkladatelů doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy. Autoři poukazují na historické zakotvení manželství jako v zásadě trvalého svazku jednoho muže a jedné ženy zejména v evropském civilizačním okruhu. "Manželství muže a ženy má typicky potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny, a zvláště pak přivést na svět další generaci a vychovat ji," stojí v důvodové zprávě.

Předloha by měla podle autorů také zabránit "neuváženým legislativním či výkladovým experimentům, které by se jinak potenciálně mohly podústavní právní úpravy manželství dotknout". Nynější definici manželství je třeba podle nich chránit před "ohrožením ze strany snah o její zpochybnění či přetvoření".

Návrh změny občanského zákoníku o možnosti manželství pro homosexuály podepsal vždy jeden poslanec z pěti klubů, a to vládních STAN, TOP 09, Pirátské strany, ODS a opozičního ANO. Zatímco k uzákonění manželství homosexuálů by v obou komorách stačila prostá většina hlasů, pro ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy by se musela vyslovit třípětinová většina, kterou ve Sněmovně tvoří nejméně 120 poslanců. Pro její další projednávání hlasovalo 124 poslanců ze 132 přítomných.