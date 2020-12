Sněmovna dala šanci přeměně dětských skupin na jesle

Praha - Dětské skupiny se možná budou muset změnit na jesle s přísnějšími pravidly. Předpokládá to vládní novela, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Dětské skupiny by měly přestat existovat v nynější podobě do konce srpna 2024. Jesle by měly být pro děti od půl roku do zhruba tří let, na místa by přispíval stát. Opoziční ODS se nepodařilo prosadit vrácení návrhu kabinetu k přepracování, posoudí jej sociální výbor.

Cílem změn je podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové zajistit kvalitní a finančně dostupnou péči o menší děti. V souvislosti s koncem evropského financování jde také o to zachovat co nejvíce zařízení, aby nemusely zanikat, uvedla.

Z opozičních lavic ale zaznívala kritika. "Proč chceme rušit něco, co funguje?," tázal se Jan Čižinský z klubu KDU-ČSL. Ani Piráti nepokládají podle místopředsedkyně Olgy Richterové za nutné vracet se k jeslím. Podle Petra Beitla (ODS) budou rodiče nuceni dávat děti do soukromých školek, v nichž budou platit vyšší částky. Dětské skupiny původně vznikaly v reakci na nedostatek míst ve standardních mateřských školách.

"Nikdo nechce dětské skupiny likvidovat, pouze je chceme vylepšit," zdůraznila Maláčová. Koaliční poslanec Aleš Juchelka (ANO) přitom uvedl, že se připravují pozměňovací návrhy, které by zachovaly dětské skupiny tak, jak je podporovala unie.

Předloha by měla být účinná od poloviny příštího roku. Vznikat by už mohly jen jesle s přísnějšími pravidly, než jsou stanoveny pro dětské skupiny. Nově by musely mít šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti. Stanovit by se měly standardy kvality, jejich dodržování se má bodovat. Hodnotit se má třeba plán výchovy a personální zajištění. Pracovníci se budou muset dál vzdělávat. Současné dětské skupiny se musely přeměnit na jesle do konce srpna 2024. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15.000 místy.

Dětské skupiny se hradí zejména z unijních peněz. Jejich čerpání skončí v polovině roku 2022. Maláčová uvedla, že nejčastější poplatek rodičů bez jídla činí 3200 korun měsíčně za dítě, v Praze jde asi o 5800 korun. Rodiče podle ní poukazují na příliš vysokou cenu.

Podle návrhu zákona by na místo pro děti rodičů, kteří pracují, studují, podnikají či si hledají zaměstnání, přispíval stát. Zatím není jasné, kolik by poskytoval. Příspěvek i maximální částku, kterou by mohli za jesle rodiče platit, by měla pro každý rok stanovit vláda v nařízení. V případě kapacity 16.000 dětí Maláčová očekává rozpočtové náklady 1,4 miliardy korun ročně.