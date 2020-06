Sněmovna chce po vládě harmonogram kroků pro boj se suchem

Praha - Sněmovna žádá vládu, aby jí do konce září předložila harmonogram příprav a plnění koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR. Sněmovna se na tom usnesla dnes po debatě nad zprávou vlády o ochraně klimatu. S návrhem usnesení přišel předseda klubu STAN Jan Farský. Poslanci STAN iniciovali dnešní mimořádné jednání Sněmovny, na němž se probíraly především zákony týkající se vody a sucha.

Farský řekl, že návrh jeho usnesení vychází ze zprávy Meziresortní komise voda - sucho za rok 2019, a je tedy v souladu s vládním materiálem, kde se píše, že harmonogram by měl být projednán ve Sněmovně i v Senátu.

Sněmovna naopak nepřijala ani jeden z návrhů Pirátů. Jejich poslankyně a předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová neúspěšně navrhovala například, aby Sněmovna vyzvala vládu k podpoře dlouhodobé strategie Zelená dohoda pro Evropu. Vláda měla podle jejího návrhu také podpořit cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 50 procent ve srovnání s rokem 1990. Po vládě také žádala, aby do konce září předložila informace o konkrétních krocích, které chce podniknout jako reakci na klimatickou změnu.

Brabec odmítl kritiku opozice, že vláda málo bojuje proti suchu

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) odmítl kritiku opozice, že vláda dostatečně nebojuje proti suchu. Argumentoval tím, že kabinet připravila koncepce a desítky tisíc projektů. Uvedl to dnes na mimořádné schůzi, kterou si vymohla opozice kvůli projednání zákonů týkajících se ochrany vod a půdy. Sněmovna jednomyslně schválila program mimořádné schůze k suchu. Na jednání dorazila jen zhruba polovina poslanců.

"Vláda nespala. Opravdu připravila desítky tisíc opatření, které dnes můžeme vidět, a také změnu legislativy," řekl ministr. Podle něj se realizuje 12 až 15 projektů denně, mezi které patří i vodovody, kanalizace nebo budování malých vodních nádrží.

"Čelíme výzvě, která je možná největší v moderních dějinách lidstva, poznamenal Brabec. Podle něj má Česko omezené možnosti, jak zmírnit oteplování, daleko větší možnost má v adaptaci na tento stav.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se razantně zastal farmářů a způsobu jejich hospodaření. Prohlásil, že ho jejich trvalé napadání rozčiluje. Odmítl například tvrzení, že by tuzemští zemědělci používali příliš pesticidů. Podle něj naopak jejich spotřeba v ČR klesla a nejvíc se jich spotřebuje ve Francii, Itálii a Německu. "Nenapadejte naše zemědělce, že nadužívají plošně pesticidy," prohlásil.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že "voda je strategická surovina a její význam jen poroste". V případě ochrany vody by podle svých slov radikálnější a v ústavě by deklaroval, že veškeré vodní zdroje jsou majetkem státu, který je dává k využití za podmínek stanovených zákonem.

Vláda se podle opozice dost nevěnuje problémům boji se suchem

Vláda se podle opozice nedostatečně věnuje boji se suchem a erozí. V úvodu dnešního mimořádného jednání Sněmovny svolaného z iniciativy Starostů a za podpory ostatních stran, to řekli předseda opozičního klubu STAN Jan Farský a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Na programu dnešní schůze jsou zařazeny právě zákony, které se týkají vody.

Farský mimo jiné řekl, že takzvaná protierozní vyhláška je na ministerstvu životního prostředí připravena již od roku 2017, ale dodnes není schválená, aby mohla platit. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) řekl minulý týden, že vyhláška bude platit od příštího roku. Farský míní, že i když nyní stát přikročí k razantním opatřením, bude to možná minutu před dvanáctou, ale spíš minutu po dvanácté.

Také Bartoš řekl, že podle názoru Pirátů se vláda dostatečně nevěnuje problémům s krajinou. Některé zákony, které to mají napravit, leží ve Sněmovně a nejsou projednány dostatečně rychle, uvedl.

"Půdu v České republice máme kvůli našemu způsobu hospodaření na většině území v hrozném stavu, a když to nenapravíme, tak v ní voda zůstávat nebude," řekl Bartoš. "Největší zásobárnou vody, kterou v České republice máme, je půda, zemědělská a lesní půda, tam zadržujeme nejvíc vody," řekl předseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Chce kromě jiného předložit návrh, který znemožní stavět průmyslové zóny a obchodní centra na zemědělské půdě. Poukazoval i na to, že v lokalitách, kde byly v nedávné době bleskové povodně, se v hloubce od 40 centimetrů znovu objevuje půdní sucho.

Na návrhu programu dnešního jednání je celkem osm bodů. Je mezi nimi jedna vládní novela vodního zákona a dvě poslanecké. Kromě toho je na programu i informace vlády o ochraně klimatu.

Starostové se pro mimořádné jednání Sněmovny rozhodli kvůli tomu, že se Sněmovna zatím nedostala k projednání jejich návrhů novel vodního zákona, přestože od jejich předložení uplynul více než rok. Podobně jsou na tom poslanecké návrhy tří ústavních novel, které se týkají ochrany vody a půdy.

Piráti mají plán pro lepší hospodaření

Piráti připravili plán pro řešení hospodaření s vodou, udržitelné zemědělství, ekologičtější podobu obcí a měst či zjednodušení dotačních programů. Představili jej na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny k problematice sucha. K některým zákonům, které by na schůzi měly být projednány, připravili pozměňovací návrhy.

Plán má čtyři pilíře. První z nich se týká kvalitní a dostupné pitné vody. Podle předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dany Balcarové je nutné co nejdříve revidovat současné zdroje pitné vody a lépe nastavit ochranná pásma, protože hrozí, že voda bude, resp. v některých případech už je kontaminovaná pesticidy a chemikáliemi. Balcarová proto podá pozměňovací návrh k vládní novele vodního zákona.

Do konce roku by podle Balcarové měl být posílen poradní orgán, který by lidem pomohl s orientací v dotačních schématech. Dlouhodobě je pak potřeba přestat používat pitnou vodu tam, kde není její využití nutné. "Chceme, aby voda, která už použitá byla, byla znovu využitá. Třeba voda z mytí nádobí se dá použít ke splachování. Této vodě se říká šedá. Pozměňovací návrh kolegy Radka Holomčíka míří tímto směrem, aby zjednodušil využití šedé vody v domácnostech i úřadech," uvedla Balcarová.

Druhý pilíř se týká zadržování vody v krajině. Podle místopředsedy sněmovního zemědělského výboru Holomčíka je nutné otevřít možnosti využití meliorací k zadržování vody. Lesní hospodářství by mělo být prováděno přírodě bližším způsobem, uvedl. "Podílíme se na tvorbě novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který by standardy měl posunout k realitě klimatické změny," doplnil Holomčík. V systému zemědělských dotací by podle něj měl být kladen důraz na podporu zemědělců, kteří hospodaří šetrně.

Třetí část plánu se zaměřuje na návrat zeleně a vody do měst a obcí například ve formě zelených střech, fasád, dešťových zahrádek nebo zachytávání dešťové vody a jejího využívání k zalévání veřejné zeleně. Z dlouhodobého hlediska je podle Pirátů potřeba se zaměřit na revitalizace toků uvnitř obcí i mimo ně, zpřírodnění toků a zvýšení jejich ekologické a estetické hodnoty.

Poslední pilíř se týká podpory lidí, kteří udržitelně hospodaří. Člen zemědělského výboru Jan Pošvář uvedl, že stát by měl zemědělcům a lesníkům pomoci, nikoli je zatěžovat nesmyslnou byrokracií, vedením bezúčelných evidencí a nesystémovými a nadbytečnými kontrolami. "Zpracováváme analýzu zbytečné byrokracie, která nepřispívá k lepšímu stavu krajiny, ochraně veřejného zdraví nebo ochraně zvířat před týráním. Připravujeme seznam zbytečných formulářů k odstranění," řekl poslanec.

Piráti znovu předloží návrh, aby stát poskytoval poradenství v oblasti rostlinolékařské. "Aby zemědělec mohl zjistit, že nepotřebuje aplikovat tolik postřiku, aby ochránil své plodiny a zachoval vysoké výnosy," řekl Pošvář. K podpoře lokálních zemědělců pak stát podle něj může pomoci skrze veřejné stravování. "Studentům, úředníkům, pacientům v nemocnicích nabídneme stravu z lokálních a ekologických surovin," dodal Pošvář.

Jurečka: Na nejlepší půdě se nesmí stavět centra

KDU-ČSL chce více chránit půdní fond, aby nebylo možné na nejlepší půdě stavět logistická či nákupní centra, ale pouze stavby ve veřejném zájmu, jako jsou například vysokorychlostní tratě. Na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny k problematice sucha to řekl předseda lidovců Marian Jurečka. Podá také návrh, aby meliorační soustavy byly do pěti let zmapovány a zaneseny do katastru nemovitostí.

"Jasně říkáme, že na nejlepší zemědělské půdě nebude možné stavět logistická centra, nákupní centra, průmyslové zóny. Bude možné využít půdu pouze pro stavby ve veřejném zájmu, které není možné vést jinudy, například vysokorychlostní trať," řekl Jurečka.

Další návrh lidoveckého předsedy se týká meliorace. Soustavy by podle něj měly být zaneseny do katastru nemovitostí. "Chceme, aby meliorace byly zmapovány a aby byly buďto zaslepeny, zrušeny, nebo využívány tak, aby neodváděly zbytečně vodu z půdy pryč," poznamenal. O věc by se podle něj měl starat Státní pozemkový úřad, aby nebyla k finanční tíži vlastníků půdy.

"Musíme si uvědomit, že v České republice máme 1,2 milionu hektarů půdy, která je meliorovaná. Půdy, ve které jsou trubky a když prší, následně voda trubkami odtéká do potoků, řek a odtéká z České republiky," uvedl Jurečka.

Připomněl také, že KDU-ČSL loni navrhovala ústavní ochranu vody a půdy, vláda ale její návrh odmítla. Lidovci sepsali petici a posbírali více než 20.000 podpisů.