Sněmovna by ve čtvrtek měla o zprávách ČT hlasovat i po 21:00

Praha - Poslanecká sněmovna by ve čtvrtek měla podle dohody poslaneckých klubů hlasovat o výročních zprávách České televize (ČT) i po 21:00. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekli poslanci STAN a TOP 09. Pravicová opozice i ČSSD shodu ze sněmovního grémia kvitují, protože podle ní zvyšuje šance, že zprávy budou schváleny. Minulý týden se Sněmovna kvůli konci jednacího dne k hlasování o zprávách o hospodaření a činnosti ČT za rok 2016 nedostala, projednávat by se měly i zprávy za rok 2017.

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová novinářům řekla, že dohodu grémia o hlasování po 21:00 oceňuje. "Současný stav, kdy tady leží šest zpráv ČT a je vytvářen politický tlak na toto veřejnoprávní médium, je neudržitelný. Pevně věřím, že se najde ve Sněmovně většina, která zvedne ruku pro zprávy ČT," uvedla. Kritizovala fakt, že Česko se v žebříčku organizace Reportéři bez hranic za posledních pět let propadlo ze 13. místa na letošní 40. pozici v hodnocení svobody tisku.

Šance na schválení je díky dohodě o poznání vyšší, dodal šéf STAN Vít Rakušan. Minulý čtvrtek poslanci strávili debatou nad zprávami pět hodin, podle Rakušana šlo o přehlídku fake news. "Mohla by se podle toho napsat učebnice, jak zneužívat informace," konstatoval. Debata o zprávách ČT je podle něj de facto debatou o svobodě veřejnoprávních médií v Česku.

Předseda lidovců Marek Výborný připomněl, že opoziční strany mají dostatek podpisů ke svolání mimořádné schůze ke zprávám ČT. Návrh nepodaly po příslibu, že se o tématu bude jednat ve čtvrtek. Pokud však budou pokračovat obstrukce SPD, KSČM a některých poslanců ANO a ČSSD, je opozice připravena mimořádné jednání nechat svolat, uvedl Výborný.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka doufá v to, že zprávy se projednají. Odklady projednání zpráv nejsou podle něj vůči televizi férové. Zprávy podpoří většina poslanců ANO, řekl šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Na jednání klubu svým jménem i jménem premiéra a předsedy hnutí Andreje Babiše apeloval na schválení zpráv, podle něj nemá smysl vracet se k případným problémům z let 2016 a 2017, protože ty stejně vyřešit nelze.

Pirátský poslanec Tomáš Martínek uvedl, že jeho strana odmítá snahu zneužít projednávání zpráv se záměrem ovládnout televizi ve prospěch jednotlivců. Sněmovna by se podle něj měla řídit pozitivním stanoviskem výboru. Obdobně mluvila poslankyně ODS Miroslava Němcová, zprávy podle ní "visí" ve Sněmovna jako určitý "klacek", kterým je možné zamávat na redaktory, aby byli poslušnější.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie bude hlasovat pro zamítnutí výročních zpráv ČT. Všichni poslanci SPD jsou připraveni hlasovat i po 21:00, pokud to bude nutné, řekl poslanec strany Lubomír Španěl.

Minulý týden výtky části zákonodárců směřovaly zejména k hospodaření televize, někteří poslanci mluvili o údajném střetu zájmů ředitele Petra Dvořáka. Podle Dvořáka zaznívaly lži, objevily se na zakázku vyrobené dokumenty a citace bez kontextu. Odkládané projednávání zpráv je sledované zejména kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání televizní rady. Rada mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele. Ve Sněmovně jsou i zprávy za rok 2018. Ještě je ale neprojednal volební výbor.