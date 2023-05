Sněmovna by mohla rozhodnout o Köpplově odvolání z velké vysílací rady

Praha - Sněmovna by dnes mohla rozhodnout o odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Do závěrečného kola by měli poslanci poslat dvojici návrhů zákonů, které by lidem či firmám usnadnily zbavit se dluhů na daních či sociálních odvodech. Na programu budou rovněž předlohy v úvodním kole včetně vládního návrhu volební reformy. Schůze dolní komory pokračuje od odpoledne.

Návrh na Köpplovo odvolání z takzvané velké vysílací rady se koalici nepodařilo ve Sněmovně dvakrát projednat kvůli opoziční zdržovací taktice. Tentokrát chce vládní tábor záležitost dovést k hlasování. Köpplovo odvolání doporučil sněmovní volební výbor kvůli střetu zájmů. Köppl byl mimo jiné spojován s volebním týmem prezidentského kandidáta, předsedy ANO Andreje Babiše. Podle výboru jednal proti nestrannosti a nezávislosti. Köppl se hájil slovy, že zákon neporušil. Proti případnému odvolání se hodlá bránit u soudu.

Vládní návrh volební reformy předpokládá mimo jiné zavedení jednodenních voleb místo nynějších dvoudenních, stanovení pevného termínu pro senátní, obecní a krajské volby a dostupnější vydávání průkazů pro lidi, kteří nemohou odevzdat hlas v místě trvalého bydliště. Není však jisté, zda se poslanci k projednání čtveřice souvisejících předloh dostanou. Před nimi by se poslanci měli zabývat jinými novelami v prvním čtení, třeba začleněním rejstříku trestů pod ministerstvo spravedlnosti.