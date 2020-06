Sněmovna by mohla jednat o návrhu na omezenou legalizaci konopí

Praha - Sněmovna by se mohla začít na příští schůzi zabývat návrhem, který by umožnil za určitých podmínek beztrestné pěstování marihuany pro vlastní léčbu či potřebu. Do vládní novely o návykových látkách by změnu ráda prosadila skupina poslanců různých stran. O podobě právní úpravy dnes na semináři v Praze se dvěma z autorů diskutovali experti na protidrogovou problematiku a pacienti, kteří léčebné konopí užívají.

Novelu o návykových látkách s omezenou legalizací konopí připravila předloni skupina zákonodárců z různých stran. Navrhovala možnost pěstovat a zpracovat pět rostlin. Kabinet jejich předlohu v listopadu 2018 odmítl. Sněmovna ji dosud neprojednala. Vláda letos v květnu schválila vlastní novelu, která upravuje udělování licencí k pěstování léčebného konopí.

Obě normy má Sněmovna v programu schůze, která má pokračovat od 16. června. Skupina poslanců chce teď úpravu předložit do vládní novely jako pozměňovací návrh. Podle něj by dospělý mohl pěstovat a zpracovat až pět rostlin. Získat by mohl nejvýš 1250 gramů konopné sušiny. Mimo domov by si mohl vzít nejvýš 30 gramů sušiny, nebo odpovídající množství výrobku, popsal poslanec Tomáš Vymazal (Piráti) jako jeden ze spoluautorů. Z návrhu by mohlo vypadnout ustanovení o tom, že by pěstitel mohl bez úplaty předat až 30 gramů. Naopak by se do něj mohla dostat povinná registrace pěstitelů.

"Samopěstování a užívání je zcela běžné a zároveň ilegální," podotkl Vymazal. Podle něj je nyní za nakládání s konopím ve vězení 400 lidí. "Přijde mi nenormální, aby tomu, kdo doma pěstuje pár rostlinek, hrozilo delší odnětí svobody než za násilný trestný čin či znásilnění," řekl poslanec ANO Patrik Nacher, který je pod návrhem také podepsaný. Jakou podporu v klubu vládního hnutí ANO plán má, zatím nevěděl. Své spolustraníky chce přesvědčit.

Podle Vymazala by zrušení zákazu spotřebu nezvedlo, naopak by se podařilo pěstování kontrolovat a omezit černý trh. "Na politické úrovni se pořád dokolečka řeší, jestli je regulace samoúčelná, nebo není. Na odborné úrovni se diskutuje o tom, jak má uvolnění vypadat," poznamenal Vymazal.

Pacienti s léčebným konopím či jejich blízcí kriminalizaci odmítají. Žádají o větší dostupnost látky. Dnes popisovali, jak jim pomáhá. Užívá se například při roztroušené skleróze, rakovině, Parkinsonově chorobě či bolestech.

Někteří experti se proti uvolnění ale staví. Podle nich není možné bez posílení prevence. Jiní odborníci volají po zmírnění represí a nastavení regulovaného užívání. K nim patří třeba bývalý vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Podle Nachera byl dnešní seminář s pacienty a experty hlavně pro poslance. Pozvání dostali třeba členové sněmovního zdravotního výboru. Zákonodárci se ale nezúčastnili. Nacher míní, že by se setkání proto mohlo za pár týdnů zopakovat.