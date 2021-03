Sněmovna by měla schvalovat omezení dětských dluhů

Praha - Poslanci by dnes měli schvalovat omezení dětských dluhů a návrh KSČM na uzákonění nejméně pěti týdnů dovolené pro všechny zaměstnance. Mohli by pokračovat ve finálním kole projednávání sporné předlohy, která se týká výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Vymáhání peněžitých dluhů dětí by bylo podle vládní novely občanského zákoníku možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by se ohraničilo také vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy.

Na stanovisku k prodloužení minimální výměry dovolené o jeden týden na pět týdnů se sněmovní výbor neshodl. Pokud bude předloha platit, bude účinná od ledna. Komunisté argumentují tím, že státní zaměstnanci už pět týdnů volna mají. Ostatní pracovníky podle nich nynější úprava poškozuje. Odpůrci záměru naopak poukazují na to, že by firmám vzrostly náklady.

Schvalování zákona ke stavbě nového bloku dukovanské elektrárny Sněmovna už několikrát přerušila. Opozice trvá na uzákonění bezpečnostní záruky výběrového řízení na dodavatele stavby nebo na stanovení maximální ceny. Ve finále je také předloha k elektronizaci postupů veřejné moci.