Sněmovna by měla dál schvalovat pravomoci ČNB k hypotékám

Praha - Sněmovna by dnes měla pokračovat ve schvalování novely, kterou by Česká národní banka (ČNB) zejména dostala zákonnou pravomoc určovat podmínky úvěrů na bydlení. Ve finále je také například rozšíření okruhu postižených lidí s nárokem na některé pomůcky a uzákonění nejméně pětitýdenní dovolené, jak prosazuje KSČM.

Zákonné zakotvení pravomocí centrální banky k úvěrům na bydlení Sněmovna rozjednala ve středu, ale nerozhodla. Z provládních stran zaznívala nařčení na adresu části opozice z obstrukce. Předlohu kritizovali zejména Piráti a občanští demokraté.

Spory ve Sněmovně budí i prodloužení zákonné dovolené o týden. Zastánci argumentují odstraněním diskriminace, když státní zaměstnanci pětitýdenní dovolenou už mají. Kritici z řad pravice poukazují na dopady na zaměstnavatele, kteří se nyní navíc potýkají s restrikcemi zavedenými kvůli koronavirové krizi.

Rozšíření nároku na některé pomůcky se dostane do novely zejména lidoveckých poslanců, která v některých případech zjednodušuje postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením. O příspěvek na pořízení auta by mohly žádat i ty rodiny lidí s poruchou autistického spektra, kteří nemají vážné mentální postižení. Lidem s demencí by stát mohl přispívat na invalidní vozík.