Sněmovna bude schvalovat stavební zákon, má volit televizní radní

Praha - Sněmovna bude na příští řádné schůzi schvalovat už ve čtvrtém dějství návrh nového stavebního zákona, od něhož si vláda slibuje zrychlení povolování stavebních projektů. Tentokrát by se už měla dostat k hlasování. Ve sněmovním finále jsou nyní více než dvě desítky dalších předloh. Týkají se třeba lepší dostupnosti léčebného konopí, změny určení dětských skupin, které dříve vznikaly v reakci na chybějící místa v mateřských školách, přeměny kojeneckých ústavů a zavedení takzvaného klouzavého mandátu.

Po odkladech by poslanci měli volit čtveřici členů Rady České televize. Volba televizních radních je sledovaná kvůli tomu, že část kandidátů představuje podle kritiků ohrožení nezávislosti tohoto veřejnoprávního média.

Schůze Sněmovny začne v úterý 25. května odpoledne. Trvat by měla tři týdny a s týdenní přestávkou pro jednání výborů skončit v pátek 18. června. V souvislosti se slábnutím epidemie koronaviru už budou moci zájemci sledovat jednání poslanců osobně. Po řadě měsíců se otevře galerie pro veřejnost, byť v omezené kapacitě.

Poslance zřejmě čekají i mimořádné schůze. V případě, že koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů a STAN požádají o svolání sněmovního jednání o vyslovení nedůvěry menšinové vládě ANO a ČSSD do konce května, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) by svolal schůzi na středu 3. června. Už v prvním týdnu řádné schůze by se poslanci měli z podnětu Spolu mimořádně sejít k kritizovaného způsobu rozdělování evropských dotací na zdravotnické projekty a k oznámením o majetkových poměrech ministra zdravotnictví Petra Arenbergra (za ANO).

Sněmovna bude na řádné schůzi také hlasovat o zákonech, které jí vrátil Senát. Z většinou z nich se nestihli vypořádat na předcházející pravidelné schůzi. Jde mimo jiné o novelu o učitelích, v níž chce horní komora upravit placení učitelů v základních uměleckých a vyšších odborných školách. V trestní novele prosazují senátoři například odklad zavedení terapeutických programů pro řidiče a v soudní předloze ponechání nynějšího rozsahu spolurozhodování přísedících u soudů. Po senátním vetu by měla Sněmovna znovu hlasovat také třeba o poslanecké novele o veřejných zakázkách, podle níž by správa hmotných rezerv mohla nakupovat i určitou dobu po ukončení nouzového stavu ochranné prostředky proti koronaviru bez výběrových řízení.

V poslaneckém finále je také třeba sporná předloha zvaná "lex Dukovany", v němž chce část opozice zakotvit bezpečnostní pojistky k výstavbě nového bloku jaderné elektrárny mířící proti ruským a čínským firmám, uzákonění nejméně pětitýdenní dovolené pro všechny zaměstnance a odškodnění protiprávně sterilizovaných žen.

Návrh programu řádné sněmovní schůze čítá cekem 538 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.