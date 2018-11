Praha - Poslanci budou mít dnes na programu hlavně schvalování zákonů, absolvují také slavnostní schůzi k připomínce prvního zasedání československého Parlamentu v roce 1918. Měli by mimo jiné schvalovat návrh, který dá turistům právo odstoupit ve stanovené lhůtě od směny peněz ve směnárnách. Měli by také rozhodnout, kolik peněz bude stát úleva zemědělců na vratce spotřební daně z nafty.

Před schvalováním je také novela, podle níž by posudkoví lékaři přestali spadat pod služební zákon. Není jich dostatek a jejich zařazení pod zákoník práce by mělo usnadnit nábor lékařů pro tuto práci. Poslanci by navíc mohli do předlohy přidat odklad zavedení elektronických neschopenek.

Sněmovna by měla hlasovat rovněž o výjimkách z autorského zákona. Zrakově postižení lidé by se díky nim dostali v jim přístupných formátech k literatuře, časopisům a notovým záznamům, na které se vztahují autorská práva.

Odpoledne si poslanci připomenou historickou událost spjatou se vznikem Československá v roce 1918, a to první zasedání československého Parlamentu. Revoluční národní shromáždění se poprvé sešlo přesně před sto lety právě v prostorách, v nichž zasedá dnešní Sněmovna. Tehdy byl také zvolen prvním prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk.

Poté by se měli poslanci věnovat dalším bodům, které poutají pozornost veřejnosti. Jde o poslanecký návrh, který má umožnit manželství homosexuálním párům, a další poslanecký návrh, který chce naopak manželství uzákonit pouze jako svazek muže a ženy. Novela občanského zákoníku má podle hnutí ANO zajistit homosexuálům a jejich dětem stejná práva jako mají manželé a jejich potomci.

Původně měli poslanci schvalovat předlohy o zpracování osobních údajů související s evropským nařízením známým pod zkratkou GDPR. Sněmovna je ale z nynější schůze vyřadila.