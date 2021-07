Sněmovna bude rozhodovat o důchodech, dětských skupinách a vyplácení dávek

Praha - Poslance čeká v tomto týdnu rozhodování o devíti návrzích zákonů. Sejdou se kvůli nim ve středu a v pátek na třech mimořádných schůzích. Budou muset jednat v náhradních prostorách, protože sněmovní jednací sál prochází rekonstrukcí. Poslanci mají schvalovat zákon, který upraví financování dětských skupin, v další předloze by mohli zmírnit podmínky pro získání ošetřovatelského volna. V pátek by měli rozhodnout o sledovaném návrhu na dodatečné zvýšení důchodů v příštím roce. O konání každé ze svolaných mimořádných schůzí budou muset rozhodnout hlasováním.

Jako první by poslanci měli schvalovat návrh, který upraví další fungování dětských skupin. Podle původního návrhu se skupiny měly proměnit na jesle s přísnějšími pravidly. Část opozice vyjadřovala obavy, že by předloha vedla k likvidaci dětských skupin, které původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Podle společného pozměňovacího návrhu pětice vládních i opozičních stran, o kterém Sněmovna rozhodne, se ale skupiny na jesle nezmění a budou nadále i pro starší děti. Celková úprava předpokládá, že zařízení se budou muset jmenovat dětská skupina. Navštěvovat je budou moci děti od půl roku do zahájení školní docházky.

Další předlohou, kterou čeká schvalování, je sociálnědemokratická novela zákona, která upravuje podmínky pro ošetřovatelské volno. U otcovské dovolené novela prodlužuje šestitýdenní období po narození dítěte, v němž mohou čerství otcové dávku čerpat, o dobu hospitalizace novorozence. Pomohlo by to podle předkladatelů naplnit účel tohoto volna, k němuž patří možnost otce podílet se na péči o dítě a na chodu domácnosti. Poslanci ze šesti klubů v čele s Olgou Richterovou (Piráti) v této předloze navrhují prodloužit otcovskou z jednoho na dva týdny.

V případě ošetřovatelského volna novela sociálnědemokratických poslanců zkracuje dobu, kterou musí člověk, jenž má být ošetřován, strávit v nemocnici. Nyní si mohou o volno požádat lidé s nemocenským pojištěním na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici, nově by to měly být čtyři dny. Podmínka hospitalizace by se navíc neuplatňovala v případě péče o lidi v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci.

Poté by poslanci měli schvalovat novelu, která mění odměny pěstounů i příspěvky na dítě pro klokánky a podobné azylové domy. Poslanci k ní předložili na dvě desítky úprav.

Na středu je svoláno i další jednání, kde by Sněmovna měla rozhodnout o novele z pera poslanců SPD zpřísňující vyplácení dávek v hmotné nouzi. Hnutí SPD novelu podle své poslankyně Lucie Šafránkové podalo s cílem omezit zneužívání dávek a posílit kontrolní možnosti úřadu práce. Dávky by podle ní měli dostávat pouze lidé, kteří se dočasně ocitli bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace aktivně dostat. Vláda ANO a ČSSD vyjádřila pochyby o souladu předlohy SPD s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami. Piráti chtějí návrh zamítnout. Není vyloučeno, že Sněmovna předlohu ještě upraví podle podaných pozměňovacích návrhů.

V pátek má jako první bod přijít na řadu vládní návrh, který zvyšuje od ledna důchody dodatečně o 300 korun. Komunisté chtějí částku zvednout na 500 korun. Pozornost budí návrh předsedy lidovců Mariana Jurečky, který chce krátit důchody exponentům komunistického režimu. K vládnímu návrhu se nakonec sešly dvě desítky poslaneckých pozměňovacích návrhů. Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna podle dřívějšího vyjádření ministryně Maláčové v průměru o 458 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla.

Ve zrychleném režimu by poslanci měli schvalovat mimo jiné poslanecký návrh zákona o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích na Zlínsku před sedmi lety. Vláda tento návrh podpořila. Zákon počítá s odškodněním zhruba 660 milionů korun za omezení po výbuchu dvou muničních skladů, které by bylo rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Normu předložila skupina poslanců ze všech frakcí vyjma SPD a KDU-ČSL v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

Kromě toho by měli poslanci v pátek schválit ještě návrh týkající se lobbování a poslaneckou novelu zákona o sociálních službách. Předlohy, které Sněmovna schválí, dostane k projednání Senát. Senát by se jimi měl zabývat ve druhé polovině srpna.