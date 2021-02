Sněmovna bude projednávat zvýšení schodku ve zrychleném jednání

Praha - Sněmovna bude projednávat vládní návrh na navýšení schodku letošního státní rozpočtu z 320 na 500 miliard korun ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze. Poslanci to schválili v úvodu projednávání. Umožní to projednat návrh a schválit ho i s případnými pozměňovacími návrhy třeba i během dneška. Část opozičních stran s projednáváním v legislativní nouzi naopak nesouhlasí a tvrdí, že pro to nejsou důvody.

Pro zrychlené projednávání hlasovali poslanci vládní koalice a také větší část poslanců KSČM.

Podle poslance TOP 09 Jana Jakoba není splněna ani jedna z podmínek, kterou pro projednávání v legislativní nouzi stanoví sněmovní jednací řád. Argumentem podle něj není ani to, že novela rozpočtu je svázána s návrhem nového zákona o kompenzačním bonusu, na který půjdou z upraveného rozpočtu peníze.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ještě před hlasováním řekla, že pokud Sněmovna neschválí zrychlené projednávání, bude to brát jako realitu. Bude ale v takovém případě žádat, aby Sněmovna ve standardním režimu projednávala i návrh nového zákona o kompenzačním bonusu, která s novelou rozpočtu souvisí. Ministryně však bude v takovém případě žádat o kratší lhůty k projednání.

K Jakobovi se přidali i další opoziční poslanci. "Není žádný reálný argument projednávat to v legislativní nouzi," prohlásil předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Dodal však, že jeho poslancům by nevadilo zkrácení lhůt třeba na 30 dní místo standardních 60 dní. Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek řekl, že vláda chce prohnat novelu Sněmovnou, jako kdyby si přišla koupit deset housek na krám.

Pokud by Sněmovna dnes zrychlené projednávání neschválila, nebylo by to poprvé. Stalo se to už loni v červnu, kdy vláda navrhla zvýšit schodek rozpočtu rovněž na 500 miliard korun. Poslanci pak projednávali změnu rozpočtu ve třech čteních.