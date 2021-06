Sněmovna asi schválí ústavní zakotvení práva bránit se zbraní

Praha - Sněmovna asi schválí ústavní zakotvení práva, bránit sebe i jiné se zbraní podle podmínek stanovených zákonem. Loni jí toto doplnění Listiny základních práv a svobod předložil Senát. Dolní komora dnes novelu poslala do závěrečného kola schvalování.

Listina základních práv a svobod by podle Senátu měla nově obsahovat ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". Ústavní změna podle senátorů zabrání tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem, a posílí pozici ČR při projednávání dalších unijních regulací. Novelu podpořily beze změn sněmovní výbory pro bezpečnost a ústavně-právní.

Piráti ústy místopředsedy dolní komory Vojtěcha Pikala navrhli text novely pozměnit. Podle nich by listina měla nově obsahovat větu, že "právo bránit základní práva a svobody i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". Pikal uvedl, že by se to vtahovalo i na obranu svobody pohybu či domovní svobody, přičemž zbraní by mohlo být i "prkno s hřebíkem"

Novelu už v úvodním kole projednávání výslovně podpořili zástupci ODS, Pirátů, SPD i KSČM. Zamítnutí předlohy žádný z poslanců nenavrhl.

Novela vychází z petice, kterou podepsalo 102.000 lidí včetně mnohých ústavních činitelů. Petice byla reakcí myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených. Komise to zdůvodnila mimo jiné nutností přijmout opatření proti terorismu. Kritici unijního opatření ale poukazovali na to, že teroristé většinou používají nelegálně opatřené zbraně a že stávající český zákon je dostačující.

Česko neuspělo u Soudního dvora Evropské unie s žalobou na kontroverzní směrnici. Vláda musela Sněmovně předložit novelu zbraňového zákona, která unijní regulaci přebírá v nezbytně nutné míře. Norma zavedla dvě nové kategorie zbraní. Platnost zbrojních průkazů zůstala desetiletá, policie bude nejméně jednou za pět let prověřovat, zda držitel průkazu splňuje zákonné, zejména zdravotní podmínky.