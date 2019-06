Sněhové pole Mapa republiky roztaje do konce června

Pec pdo Sněžkou - Sněhové pole zvané Mapa republiky nad Modrým dolem v Krkonoších letos vydrží pravděpodobně do konce června. Stále tam je podle odhadů okolo pěti metrů vysoká vrstva sněhu, sněhové pole zabírá plochu asi 750 metrů čtverečních. ČTK to sdělili zástupci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), kteří tam dnes, letos již po několikáté, měřili. Získaná data musejí teprve vyhodnotit.

Letošní maximální výška sněhu byla naměřena 20. března, 14,5 metru, což je třetí nejvyšší naměřená hodnota za posledních 20 let. "Postupně začíná odtávat Podkarpatská Rus a Slovensko. Sněhové pole může mít teď rozlohu necelých dvou fotbalových hřišť. Oblačnost je dnes proměnlivá, teplota může být okolo deseti stupňů," řekl ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Sněhové pole Mapa republiky na úbočí Studniční hory je v nadmořské výšce mezi 1420 až 1455 metrů v nejpřísněji chráněné první zóně KRNAP, proto se k němu turisté nedostanou. Za příznivého počasí je ale viditelné zdaleka. Když se vyrýsuje do své ideální podoby prvorepublikového Československa, má na délku až 350 metrů. Postupně odtává, jako poslední zůstává sníh, který znázorňuje střední Čechy. "Tuto lokalitu zkoumáme za pomoci moderních technologií dvacet let. Poslední rok i s pomocí dronů. Cílem výzkumu je pochopit, jak sněhová pokrývka ovlivňuje mikroklima v závětrné oblasti Studniční hory," řekl botanik Správy KRNAP Josef Harčarik.

Rekordní hodnoty sněhu na "mapě" byly naměřeny v zimní sezoně 1999/2000, maximální mocnost sněhu byla 15,7 metru. Tehdy sníh zmizel až v první dekádě srpna. Naopak nejméně sněhu tu bylo naměřeno v sezoně 2000/2001, a to 6,1 metru. Roztál ve třetí dekádě června. Loni roztálo sněhové pole koncem května, přibližně o měsíc dřív než v roce 2017. "Letos to tak dlouho jako v sezoně 1999/2000 nevydrží, není tak chladno. Je relativně teplo, hodně slunce a hodně do toho prší. To jsou tři hlavní faktory, které na Mapě republiky zrychlují odtávání," řekl ČTK Drahný.

Maximální hodnoty sněhu na Mapě republiky pracovníci Správy KRNAP získávají v místě, kde vznikla přirozenou cestou proláklina. V ní se při převládajícím severozápadním proudění ukládá velké množství sněhu. Sníh, který letí přes hranu horského hřebene, se kumuluje právě tam. Proto ani tak nezáleží na tom, kolik v zimě napadne sněhu, jako na proudění vzduchu. "Přestože Mapa republiky je na jižním svahu, který odtává nejdříve, sníh tady zůstává prakticky nejdéle v Krkonoších. Důvodem je modelace terénu a větrné proudy," uvedl Drahný.

O tom, že letos byly v lokalitě nad Modrým dolem podmínky příznivé, svědčí i množství sněhu, které se nahromadilo na jihovýchodním úbočí Luční hory. Turisté si o tom mohou udělat představu na cestě proražené ve sněhu mezi Výrovkou a Luční boudou. Sněhová stěna tam místy má až tři metry.

Sněhové pole získalo název před desítkami let, když si turisté při odtávání sněhu všimli, že nabírá podobu prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí. Dobře viditelné je od Chalupy na Rozcestí či z cesty mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor v sedle mezi Luční a Studniční horou.

Údaje o množství sněhu a jeho roztátí v lokalitě Mapa republiky:

zima max. výška sněhu (m) datum odtátí sněhu 1999/2000 15,7 1. dekáda srpna 2000/2001 6,1 3. dekáda června 2001/2002 13,4 2. dekáda srpna 2002/2003 7,6 3. dekáda června 2003/2004 data nejsou k dispozici data nejsou k dispozici 2004/2005 15,4 22. srpna 2005/2006 12,3 22. července 2006/2007 12,5 5. července 2007/2008 14,1 29. července 2008/2009 13,3 17. července 2009/2010 8,1 30. června 2010/2011 9,6 14. června 2011/2012 13 4. srpna 2012/2013 8,8 17. června 2013/2014 5,4 10. června 2014/2015 9,7 4. července 2015/2016 7,3 15. června 2016/2017 9,5 4. června 2017/2018 7,5 28. května 2018/2019 14,5 ???

Zdroj: Správa KRNAP