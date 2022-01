Sněhové jazyky se mohou tvořit ještě dnes, na Vysočině i v sobotu

Praha - Sněhové jazyky se mohou vytvářet na většině území republiky v místech nad 500 metrů nad mořem ještě během dneška, na západě Čech až do půlnoci, na Vysočině s nimi musejí hlavně řidiči počítat do sobotního odpoledne. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Sněžení v kombinaci se silným větrem či ledovka komplikovaly dopravu na řadě míst už ve čtvrtek, v noci i dnes ráno.

"Na většině území platí výstraha do dnešního večera, kdy bude vítr částečně slábnout. Na západě Čech se mohou sněhové jazyky vytvářet ještě i v první polovině noci, pak se zde bude oteplovat. Na Vysočině budou podmínky vhodné pro tvorbu sněhových jazyků až do sobotního odpoledne," uvedli meteorologové.

Zrádné sněhové jazyky zhoršují sjízdnost silnic, některé komunikace mohou být nesjízdné, upozornili meteorologové. Při řízení auta je nutná zvýšená opatrnost, motoristé by měli sledovat aktuální dopravní zpravodajství. Návštěvníci hor mají dodržovat pokyny Horské služby.

Českem ve čtvrtek prošla studená fronta, kterou provázelo místy intenzivní sněžení a prudký vítr. Ojediněle se objevily i zimní bouřky. Během sněhové vánice se na dálnici D5 na Benešovsku srazilo 36 osobních a nákladních aut, šest lidí se při hromadné nehodě zranilo, škoda dosáhla podle odhadů 11 milionů korun. Řidiči podle policie nepřizpůsobili rychlost stavu vozovky a povětrnostním podmínkám nebo nedodržovali bezpečnou vzdálenost.