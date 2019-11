Smysl cestování je v opakovaných návštěvách zemí, míní cestovatel

Brno - Cestovatel a fotograf Jakub Moravec nemá v plánu procestovat celý svět, ale raději se do navštívených zemí vrací, aby pochopil život místních lidí a pozoroval změny. Když někam lidé přijedou poprvé, jsou podle něj z té země nadšení, podruhé kvůli velkému očekávání z předchozí návštěvy bývají zklamaní. Až když se člověk dostane do stejné země potřetí počtvrté, začne ji vnímat reálně, a v tom je smysl cestování, řekl dnes Moravec v rozhovoru s ČTK na veletrhu Caravaning Brno.

K jeho cestování patří také cesty obytným vozem. O tom, jak s ním za dva týdny projel oblast kolem Velkých jezer v Kanadě, i o dalších cestách vyprávěl právě na veletrhu.

Cestovatelskou vášeň má Moravec od útlého věku, kdy navštěvoval turistické oddíly, se kterými jezdil po Česku. V dospívání se k tomu přidalo cestování s batohy do Alp či Albánie, nakonec cestovatel přidal i vzdálenější cíle. U výprav do ciziny autobusem či vlakem s krosnou na zádech zůstal do dneška, ovšem ne v takové míře. Pokud zamíří do Afriky, využívá auto se stanem na střeše, do dalších destinací vyjíždí se svojí obytnou dodávkou, popřípadě si ji v navštívené zemi půjčí.

"Obytné auto se dá půjčit v každé zemi, ovšem někde je jednání více vstřícné než jinde. Například v Africe je domluva složitá a zdlouhavá, zatímco například v Kanadě nevznikají žádné problémy a lidé jsou při domluvě více ochotní," řekl Moravec. Podle něj je však půjčování obytných vozů ten nejdražší způsob tohoto druhu cestování. Záleží ale na situaci a využívání auta. "Pokud si člověk koupí drahý vůz a jede s ním dvakrát do roka k moři či na hory, tak je to velmi neekonomické a je lepší si jej půjčit. Na druhou stranu, jestli s vaším obytným autem jezdíte často, třeba i na víkendy za město, investice se vrátí," řekl Moravec.

V Evropě většinou není dovolené volné kempování. "Vstřícnější jsou severské země, Norsko nebo Švédsko. Karavaning je samozřejmě založen i na tom, že se nadivoko někde přebývat dá. Všechno je to o slušnosti a o tom, že člověk dodržuje nějaký etický kodex kempování. Tedy neměl by po sobě zanechávat odpadky, nevylívat do okolí odpad a podobně," řekl Moravec.

Lidí, kteří si pořizují obytné vozy a karavany, podle něj stále přibývá. "Každý rok přibývají stovky karavanistů. Rozmach je udržitelný, právě pokud se k sobě budou všichni navzájem chovat slušně a budou o všem přemýšlet a zjišťovat si informace o pravidlech cestování s obytnými vozy. Se zvyšováním počtu se buduje i více míst určených pro parkování obytných aut, kde je právě ohleduplné chování nutné," uvedl Moravec.

V opakovaně navštívených zemích se Moravec snaží hledat hlavně pozitivní změny. Nejčastěji pozoruje například to, že větší množství lidí umí anglicky, jsou vstřícnější. Největší změnu očekává v Jihoafrické republice, kam se chystá po osmi v prosinci. "Před poslední návštěvou jsem tam jezdil pravidelně, teď tam ovšem dochází k velkým politickým změnám. Jihoafrická republika ušla kus cesty od velkého negativismu až po roky 2006, 2009 a 2010, kdy se země posouvala směrem k lepšímu a lidé byli optimističtí. Nyní mám mírné obavy, že uvidím, jak se to opět zhoršuje," uzavřel Moravec.