Smrt vraha dítěte byla sebevraždou, uzavřela Vězeňská služba

Praha - Na smrti muže, který byl odsouzen k výjimečnému trestu za vraždu a týrání dítěte, se nepodílel nikdo další. Vězeňská služba uzavřela vyšetřování červencového úmrtí ve valdické věznici jako sebevraždu bez cizího zavinění. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí bezpečnostního sboru Petra Kučerová.

Jedenadvacetiletý muž zemřel několik dní poté, co mu pražský vrchní soud zpřísnil právní kvalifikaci i trest, a to na 22 let odnětí svobody. Krajský soud jej původně poslal za mříže na 16 let za těžké ublížení na zdraví se smrtelným následkem, odvolací soud ho však uznal vinným z vraždy.

Vězeňská služba už dříve uvedla, že muž byl v době úmrtí sám v cele.

Podle pravomocného verdiktu otčím týral tříletého chlapce od loňského ledna, kdy se v Lounech nastěhoval k jeho matce. Sprchoval ho ve studené vodě a způsobil mu také popáleniny, mimo jiné i v obličeji. Bil ho dlaní i vařečkou, a to na otevřených ranách. Násilí se stupňovalo do letošního února, kdy muž uhodil dítě tak, že mu poškodil mozek a míchu. Chlapce pak uložil do postele a šel spát. Dítě na následky zranění zemřelo.

Předseda odvolacího senátu při vynášení výjimečného trestu uvedl, že se za svou čtyřicetiletou praxi s takovým nakládáním s malým dítětem nesetkal. Mužovo chování podle něj svědčilo o naprosté neúctě k lidskému životu.