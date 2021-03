Smrt Kellnera podle médií mění i mocenskou mapu Česka

Praha - Obchodní, ale i politické vztahy v Česku výrazně zasáhne smrt nejbohatšího Čecha, většinového majitele skupiny PPF Petra Kellnera. Uvádějí to české servery ve svých dnešních komentářích k úmrtí podnikatele. Média připomínají úzké vazby Kellnera s vlivnými politiky v Česku. Kellner zahynul v sobotu v aljašských horách při leteckém neštěstí.

"Nečekaná smrt multimiliardáře Petra Kellnera může úplně změnit po léta budované byznysové a vlivové vazby, a v důsledku toho fakticky přerýsovat mocenskou mapu v zemi," píše se v komentáři na serveru iDnes.cz. Svět byznysu i politiky nyní podle serveru ovládnou chaos a obavy, co po Kellnerově smrti nastane. "Petr Kellner sice do české politiky přímo nevstoupil, i tak ji ale ovlivňoval," uvádí server Deník N. "Politikou v zemi postupně hýbali (prezident Václav) Klaus, (prezident Miloš) Zeman či (premiér Andrej) Babiš. Ale pak tu byl ten, který hýbal jimi," píše o Kellnerovi server Aktuálně.cz.

"Byl, spolu s dalšími, na začátku oligarchizace celé společnosti, prorůstání byznysu, financí, médií a politiky. Jeho důležitý byznys v Číně a Rusku bez diskusí ovlivnil politickou orientaci Hradu, politiku všech azimutů, jak rád říká pan prezident, který všechny azimuty namířil na Východ," uvádí o Kellnerovi Forbes.

"Vzhledem k tomu, jak aktivně sám Kellner řídil strategii celé skupiny (PPF), bude obtížné nějak navázat, najít nový mozek firmy," uvádí iDnes.cz. Chaos v byznysu po Kellnerově smrti se pak podle médií přenáší do politické sféry. "Moc skupiny je tak velká, že hladká výměna jejího lídra je pro Česko v některých ohledech i podstatnější než to, kdo na podzim vyhraje sněmovní volby," píše Aktuálně.cz. "Zatímco v PPF nyní drží smutek, na mnoha místech od ministerstev až po řadu finančních skupin zavládla spíše nervozita. Kellnerovo impérium se za několik let v Česku tak zavrtalo do základní infrastruktury státu, že jakákoliv změna kurzu je zásadní po celou zemi," uvádí server.

"Kellner na rozdíl třeba od 'kolegy' (premiéra a bývalého majitele holdingu Agrofert) Andreje Babiše nikdy neusiloval o aktivní vstup do politiky, fakticky v ní ale i on výrazně působil, i když jen zprostředkovaně. Což jeho faktický vliv nijak neumenšovalo," doplňuje server iDnes.cz. Podle komentáře měl Kellner nadstandardní vztahy s prezidenty Václavem Klausem i Milošem Zemanem i s dalšími vlivnými politiky z různých stran.

Na úzké vztahy Kellnera s čelnými politiky upozorňuje i Deník N. "Každý podobně rozsáhlý byznys, jako provozuje PPF, se nutně musí protínat s politikou. U aktivit zesnulého Petra Kellnera to ale platilo v míře, která není ani u velkých hráčů obvyklá. Investiční skupina financovala institut bývalého prezidenta Václava Klause a její poslední výroční zprávy Kellner využil pro hodnotové a politické apely," uvádí server.

Přitom o konkrétních politických postojích Kellnera se po řadu let mnoho nevědělo. "O svých politických postojích se veřejně vyjadřoval minimálně, nedával rozhovory k aktuálnímu dění a držel se stranou veřejného zájmu," píše Deník N. "Možná - soudě podle těch posledních vzkazů z výročních zpráv o kořenech v Česku, o svobodě a zodpovědnosti - byl připraven, to měnit. To už se nedozvíme. V každém případě ale víme, že jeho vliv na českou politiku i společnost byl ohromný – a přitom, bohužel, zůstal skrytý," uvádí Forbes.