Praha - Smlouvy uzavřené mezi Českem a Británií zůstanou po jejím odchodu z Evropské unie v platnosti. Nahradit by měly například evropský zatýkací rozkaz, který v případě brexitu bez dohody nebude pro Británii platit. Na dotaz ČTK to dnes sdělili mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka a Michal Bucháček z ministerstva zahraničí.

Smluvní vztahy by se měly podle Řepky vztahovat i na případ podnikatele Františka Savova, o jehož vydání z Británie Česko žádá kvůli jeho stíhání pro daňové delikty.

"Dvoustranné mezinárodní smlouvy mezi Spojeným královstvím a Českou republikou zůstanou i po brexitu v platnosti," shodovali se Řepka a Bucháček. Podle něj byla Británie loni na podzim oslovena kvůli "inventarizaci bilaterálních smluv a zjištění, zda považuje za platné tytéž smlouvy jako Česká republika". "Po vyjádření britské strany může být případně přistoupeno k ukončení platnosti či renegociaci některých smluv," uvedl Bucháček. Přehled smluv s Británií je na webu ministerstva zahraničí.

V případě Brexitu bez výstupní dohody se stane smluvním základem pro dvoustrannou spolupráci například v oblasti justiční spolupráce Úmluva Rady Evropy o vydávání a právní pomoci ve věcech trestních, uvedl Řepka. Česko s Británií uzavřelo smlouvu o vydávání zločinců již za první republiky, dohoda stále platí pro některé mimoevropské státy britského společenství.

Vydání Savova podle mluvčího nebylo dosud uskutečněno navzdory zamítnutému odvolání, které podal proti rozhodnutí o svém vydání. Pokud tento případ nebude realizován do data brexitu, tedy 29. března, za předpokladu brexitu bez dohody, by měl pokračovat na právním základu dle dvoustranných a mnohostranných smluv, uvedl Řepka. "Nicméně není zatím vyloučena ani možnost, že tento případ, stejně jako jiné již probíhající případy, bude dokončen v právním režimu podle současných (unijních) pravidel," dodal.

Savov, který je v Česku stíhaný pro krácení daní a legalizaci výnosů z trestné činnosti, podle serveru idnes.cz požádal o azyl v Británii, kde žije a podniká. Brání to jeho vydání do Česka. Podnikatel tvrdí, že nemá v Česku zaručeno právo na spravedlivý proces. Savov podle policie spadá do případu s krycím jménem Octavian, v němž je obviněno 11 lidí. Podle kriminalistů se podíleli na neoprávněném vylákání nadměrných odpočtů DPH ve výši zhruba 770 milionů korun.

Podrobnosti ohledně dalšího postupu v případech justiční spolupráce mezi ČR a Velkou Británií v případě brexitu bez dohody jsou podle Řepky upřesňovány v jednáních mezi experty ministerstva spravedlnosti a jejich britských protějšků.