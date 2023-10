Smlouva o prodloužení pronájmu gripenů po 2027 se uzavře do konce příštího roku

Praha - Česko jedná se švédskou vládní agenturou o prodloužení pronájmu gripenů po roce 2027, smlouva by měla být uzavřena nejpozději do konce příštího roku. Na semináři k nákupu letounů F-35 pořádaném ve Sněmovně to dnes řekl náměstek ministryně obrany František Šulc. Pronájem 14 gripenů za 1,7 miliardy korun ročně končí v roce 2027, Česko vyjednává o jejich pronájmu a používání do roku 2035, kdy je vystřídá 24 amerických letounů páté generace F-35, jejichž nákup vláda schválila na konci září.

Podle Šulce jedná ministerstvo se švédskou vládní agenturou, ne s výrobcem gripenů. "V tuto chvíli se dojednávají smluvní konstrukce po roce 2027," řekl. Letouny Gripen C/D tak podle něj budou využity do konce jejich technické životnosti, tedy do roku 2035. Ekonomická ředitelka ministerstva obrany Blanka Cupáková dříve uvedla, že cena pronájmu gripenů po prodloužení smlouvy bude o 30 až 40 procent vyšší, což je převážně důsledkem zastarávání techniky.

Seminář pořádali místopředseda Výboru pro obranu Josef Flek (STAN) a předseda Výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Prostor pro dotazy využívali především opoziční poslanci, ptali se například na proces výběru a jednotlivé nabídky na letouny, na vznik armádního doporučení nebo využití letounů F-35 v praxi.

Nákup 24 letounů F-35 za 150 miliard korun schválila na konci září vláda, kritizuje ho sněmovní opozice. Částka podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) obsahuje i výdaje na přípravu provozu v Česku. První stíhačky F-35 budou hotovy v roce 2029, všech 24 strojů bude v ČR do roku 2035. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun.