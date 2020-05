Smlouva na nová BVP by měla být podepsána do konce roku

Praha - Ministerstvo obrany dnes podepsalo rámcovou smlouvu s firmou STV Group na pořízení až téměř 47.000 neprůstřelných vest. Zaplatí za ně až 1,67 miliardy korun. Zástupci ministerstva obrany a armády na tiskové konferenci s premiérem Andrejem Babišem (ANO) také řekli, že počítají s podepsáním smlouvy na nová bojová vozidla pěchoty (BVP) do konce roku. Babiš v nedávné minulosti kvůli pandemii koronaviru a jejím ekonomickým dopadům připouštěl možnost odložení tohoto nákupu. Dnes předseda vlády zdůraznil potřebu modernizace armády.

Pokud se podle Babiše potvrdí hospodářské prognózy, české výdaje na obranu by mohly v roce 2021 činit 1,46 procenta hrubého domácího produktu (HDP), a překročit tak programový slib vlády. Zavázala se, že do konce volebního období bude ČR dávat na svou obranu 1,4 procenta HDP.

Podle Babiše i ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je důležité, aby se armáda zmodernizovala, ministerstvo proto nyní hledá způsob financování klíčových projektů. Stěžejním přezbrojovacím projektem je nákup 210 BVP. Ministerstvo obrany by za ně mělo zaplatit asi 52 miliard korun, půjde tak o nejdražší zakázku v historii české armády. Podle Babiše je zakázka na "dobré cestě", nyní ministerstvo hledá způsob financování. "Byla by škoda, kdybychom tuto zakázku odložili," poznamenal. Náměstek ministra obrany pro akvizice Lubor Koudelka řekl, že smlouva na BVP by mohla být uzavřena do konce roku. Původně se tak mělo stát do léta.

Metnar odmítl možnost, že by ministerstvo mohlo nechat zmodernizovat nyní používaná BVP, označil to za slepou cestu, která by nesplnila standardy NATO. Nemodernizovatelné jsou i podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty.

Babiš označil za důležitý také nákup nových terénních vozů a 52 děl, které by odpovídaly ráži NATO. Více než polovina dosud používaných děl není podle Metnara funkční. Nepojízdná je také řada současných BVP, řekl.

Babiš počítá s růstem armádního rozpočtu i na příští rok, ministerstvo obrany by mělo mít k dispozici 85 miliard korun. Na letošní rok mělo ministerstvo rozpočet 75,5 miliardy korun, kvůli krizi způsobené pandemií ale už do státního rozpočtu vrátilo 2,9 miliardy korun. Pokud se podle premiéra naplní hospodářské předpovědi propadu HDP kvůli koronaviru, Česko by tak dávalo na svou obranu příští rok 1,46 procenta HDP. Bylo by to více, než kolik vláda slíbila ve svém programovém prohlášení. Spojencům z NATO Česko zároveň slibuje zvýšit své výdaje do roku 2024 na dvě procenta HDP, Babiš i nadále s naplněním tohoto cíle počítá.

Babiš také dnes armádě poděkoval za její pomoc při epidemii koronaviru.

Neprůstřelné vesty bude vojákům dodávat STV Group

Ministerstvo obrany dnes podepsalo rámcovou smlouvu s firmou STV Group na pořízení až téměř 47.000 neprůstřelných vest. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo obrany za vesty zaplatí až 1,67 miliardy korun včetně DPH. Česká společnost bude vojákům vesty dodávat do roku 2025, obrana je bude objednávat podle aktuální potřeby.

"Osobní ochrana vojáků je pro nás prvořadá. Dnes podepsaná smlouva pokryje potřeby armády v této oblasti na následujících pět let," řekl k zakázce ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Smlouvu podle něj podepsal jeho náměstek pro oblast akvizic Lubor Koudelka.

Podle rámcové smlouvy bude moci ministerstvo v letech 2020 až 2025 objednat až 46.988 neprůstřelných vest. Pořizovat bude vesty ve třech variantách, a to se zeleným maskovacím vzorem a s pouštním maskovacím vzorem, pro Vojenskou policii nakoupí neprůstřelné vesty černé. Podle ministerstva budou vesty splňovat nejvyšší balistickou ochranu, tedy stupeň čtyři.

"Rámcová dohoda na ochranné balistické vesty, uzavřená s ministerstvem obrany ČR, je pro nás velkým závazkem. Dodávky pro české ozbrojené síly jsou pro nás, jako pro ryze českou firmu, vždy tou nejprestižnější referencí," sdělil ČTK k uzavření smlouvy ředitel STV Group Jan Děcký.

STV Group ministerstvo vyhrálo výběrové řízení, které bylo vyhlášeno v květnu 2019. Ministerstvo se podle firmy zavázalo, že odebere vesty v minimální hodnotě miliardy korun bez DPH. Smlouva je platná do listopadu 2025 nebo do vyčerpání plánovaného finančního limitu.

Společnost ČTK sdělila, že vesta a její měkká balistická vložka tvořená vrstvami vysokopevnostního polyetylenu a aramidové tkaniny poskytuje ochranu trupu, krku, ramen, klína a beder. "Variabilita vesty umožňuje její různé nakonfigurování a spolu s použitými materiály představuje skutečně pokročilý ochranný prostředek, jehož design vznikl v ČR, a to na základě takticko-technických požadavků AČR a Vojenské policie," dodala firma.

Na výrobě vest chce STV Group spolupracovat s firmou Fenix Protector, která od února patří do skupiny STV. Na zakázce se budou podílet i další české a zahraniční společnosti.

Se zajištěním dodávek neprůstřelných vest mělo v minulosti ministerstvo potíže. Dříve uzavřelo smlouvu s Českou zbrojovkou na dodání asi 2300 balistických vest, po vzájemných sporech ministerstvo od smlouvy odstoupilo a zakázka skončila u soudu. Od roku 2017 vesty vojákům a vojenským policistům dodávala společnost Argun.

STV Group se ve svém podniku v Poličce na Svitavsku zaměřuje na výrobu munice, střeliva a zbraní, ale i na generální opravu vojenské techniky. Firma podle svého webu zaměstnává přes 600 lidí. O zakázky pro českou armádu se společnost ucházela v minulosti několikrát. Uspěla například u dodávek tankové munice. Pro českou armádu také opravuje bojová vozidla pěchoty BVP-2 a samohybné houfnice DANA. Společnost Tropner, která patří do skupiny STV, dodává české armádě stejnokroje vzor 95.

Společnost STV Group měla vojákům také dodávat přilby, ministerstvo ale loni zakázku zrušilo, protože helmy neprošly vojskovými zkouškami.