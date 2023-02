Smíšenou štafetu dvojic na biatlonovém MS pojedou Krčmář a Voborníková

Oberhof (Německo) - Čtvrteční smíšenou štafetu dvojic na biatlonovém mistrovství světa v Oberhofu pojedou Michal Krčmář a Tereza Voborníková. Českým novinářům to řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. Dvaadvacetiletá Voborníková nahradí Markétu Davidovou, kterou trápí problémy s hlasivkami.

"Rozhodovalo se mezi čtyřmi lidmi, kteří mohli štafetu jet. Nakonec ji pojede Michal a Terka. Doufáme, že se jim povede trochu prolomit smůlu, kterou dosud v této disciplíně máme," řekl Rybář.

Dvaatřicetiletý Krčmář byl v Oberhofu osmý ve vytrvalostním závodě, předtím devatenáctý ve stíhačce a čtrnáctý ve sprintu. Do šampionátu vstoupil pátým místem ve smíšené štafetě.

"Jsou tady čtyři závodníci, kteří dokázali být rychlí na střelnici a v běhu dokážou jet minimálně vysoký standard. Michal skoro ani chvíli neváhal. Říkal, že je tady, aby závodil, a pokud dáme štafetu takhle dohromady, tak ať už je tam Makula, nebo Terka, určitě vidí šanci. To je to nejlepší nastavení, které může závodník mít," uvedl Rybář.

Smíšenou štafetu absolvovala také Voborníková. Rodačka z Vrchlabí skončila při první účasti na MS osmnáctá sprintu, ve stíhacím závodě si dojela pro životní sedmé místo. Dnešní vytrvalostní závod se jí nepovedl, po pěti trestných minutách skončila pětačtyřicátá.

"Terka z toho samozřejmě bude mít trochu obavy, protože na ní bude zodpovědnost. Určitě na to ale má formu a i na střelnici je stabilní, aby štafetě pomohla. Budu doufat, že díky zastoupenému mládí a zkušenosti se jim něco povede. Terka je tam určitě právem," doplnil Rybář.

V nominaci oproti dřívějším závodům chybí osmá žena Světového poháru Davidová, kterou trápí bolavé hlasivky. Stejně jako Voborníkovou ji čeká sobotní štafeta a nedělní závod s hromadným startem.

"S hlasem má samozřejmě problém, ale kdo už s ní párkrát někde byl, tak ví, že tohle není výjimečné a stává se to. Třeba když si párkrát spálíte průdušky," líčil Rybář. "Chrapot trochu má, ale myslím, že ji to nijak výrazně nelimituje. Co jsem měl informace, tak se na to určitě vymlouvat nechce a bere to jen, že je její hlas jinak slyšet. Že by to mělo ovlivnit závody, to jsem od ní ani jednou neslyšel," dodal Rybář.

Češi dosud ve smíšené štafetě dvojic na větší úspěch z vrcholných akcí čekají. Nejlepší výsledek na MS zajeli v roce 2019 Ondřej Moravec s Evou Puskarčíkovou, kteří skončili devátí. Čtvrteční závod v Oberhofu začne v 15:10.