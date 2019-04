Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 8. dubna 2019 v Brně. Zleva Karel Plášek z Brna a hráči Liberce Ladislav Šmíd a brankář Roman Will.

Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 8. dubna 2019 v Brně. Zleva Karel Plášek z Brna a hráči Liberce Ladislav Šmíd a brankář Roman Will. ČTK/Šálek Václav

Brno - Hokejisté Liberce v pondělí v dalším dobře rozehraném utkání proti Kometě Brno v semifinálové bitvě extraligy nedosáhli na postupový mečbol, ale obránce Bílých Tygrů Ladislav Šmíd věří, že se síla vítěze základní části v sérii projeví. Za vyrovnaného stavu 2:2 budou Severočeši hostit šampiona z minulých dvou let ve čtvrtek doma.

Liberec ve čtvrtém duelu vedl 1:0 a 2:1, ale nakonec prohrál 2:3 v prodloužení. "Říkal jsem to před zápasem klukům, můžeme se porazit jedině sami, což se potvrdilo. Když dobře zregenerujeme a naskočíme do utkání sebevědomě a stejně jako v neděli, máme obrovskou šanci je porazit," řekl Šmíd.

Přestože Liberec za celou sérii pustil Kometu do vedení pouze jednou na necelé čtyři minuty v prvním utkání, nedokázal ve vyrovnané sérii vytěžit více než dvě výhry. Podle Šmída ale dosavadní vývoj skóre nikoho nesmí zajímat. "To je úplně jedno. Je to 2:2 a nemá cenu se zabývat takovýma kravinama. Jedeme domů a pokusíme se to urvat," prohlásil Šmíd, který je s průměrným časem na ledě 27:35 minuty nejvytěžovanějším hráčem play off.

Je přesvědčený, že Liberec má na to zastavit Kometu, která vyhrála už sedm sérií play off za sebou a útočí na mistrovský hattrick. "Jsme natrénovaní, máme hodně bruslivé mužstvo a hrajeme dobře na puku. Nevyhráli jsme základní část náhodou," podotkl třiatřicetiletý bývalý hráč Edmontonu a Calgary.

"Já to omílám pořád dokola, kluci si to musí uvědomit. Jsme tam, kde jsme, protože jsme dobrý tým. Z mého pohledu máme nejkvalitnější tým, za tím si stojím. Doufám, že to potvrdíme i na ledě," doplnil účastník dvou mistrovství světa i olympijských her v Soči v roce 2014.

Podle Šmída byla Kometa ve čtvrtém utkání šťastnější. "Je to vyrovnané. Každý sebemenší detail a chyba rozhodnou. Drželi jsme vedení 2:1, ale udělali jsme dvě chyby po sobě. Jednou jim čtyři na dva nevyšlo kvůli posunuté bráně, hned další střídání jsme jim dali opět čtyři na dva a už byl gól. Bohužel," vrátil se Šmíd k brance, kterou obránce Tomáš Bartejs v 49. minutě vynutil prodloužení.

"Jdeme na prodloužení a říkali jsme si, že hrajou na brejky. A bohužel jsme jim jeden dali a oni rozhodli. Ale kdyby nám někdo řekl před tím, že pojedeme do Brna, urveme jeden zápas a bude to vyrovnané 2:2, tak to bereme. Jedeme domů, tam je naše výhoda, jedeme urvat třetí bod, vrátíme se sem a doufám, že to dopadne dobře," řekl Šmíd.

V pondělním utkání oproti předešlým soubojů v sérii přibyly šarvátky a emoce. "Asi to nahrává Brnu, které to chce kouskovat. Snaží se nás vyhecovat, vyndat z tempa a vyprovokovat. Z toho se musíme poučit. Ukázat jim, že jsme lepší na ledě, v hokeji, ne se s nimi hádat po rozích," dodal Šmíd.