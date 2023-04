Šmicer: Sparta má před derby největší možné sebevědomí, o titulu se nerozhodne

Praha - Bývalý fotbalista Slavie Vladimír Šmicer si myslí, že sobotní pražské ligové derby na hřišti Sparty ještě nerozhodne o titulu, ale napoví o tom, v jakém postavení půjdou oba týmy do nadstavbové skupiny o titul. Novinářům řekl, že na papíře hraje všechno ve prospěch Letenských, kteří před vršovickým celkem vedou tabulku o dva body. Těší ho, že utkání 27. kola nabídne po 15 letech v jarní části nejvyšší soutěže přímý souboj o první místo, jelikož rivalitu se Spartou miluje.

"Sparta má největší sebevědomí, jaké mohla mít. Vyhrála devět (ligových) zápasů za sebou. Jsou v pohodě, doma je čeká plný stadion. Na papíře se zdá, že je všechno ve prospěch Sparty, ale přesně v takových zápasech se rodí překvapení. Nebyl bych překvapený, kdyby vyhrála Sparta ani Slavia. Tenhle zápas bude tak vyrovnaný, že výsledek může být jakýkoli," řekl Šmicer na setkání sportovně-technického úseku Fotbalové asociace ČR s novináři.

Předpokládá, že sobotní derby určí pořadí týmů před začátkem nadstavby. "Myslím si, že o titulu ještě úplně nerozhodne. Šancí ztratit body pro oba týmy bude hodně. Sparta jede hned po derby na Slovácko, má doma Plzeň, Slavia má Bohemku, která hraje dobře, jede do Ostravy...," uvedl devětačtyřicetiletý Šmicer.

"Liga je zajímavá a vyrovnaná víc, než jsem čekal. Sparta to má dobře rozehrané. Slavia se musí zlepšit na konci sezony, aby získala titul. Ztrátami z venkovních zápasů si přidělali starosti, navíc mají zdravotní problémy. Jsou v těžší situaci. Sparta ale měla problémy na začátku sezony a my je máme teď," prohlásil Šmicer.

Slavia venku v lize nezvítězila čtyřikrát po sobě. "Tlak bude určitě i na hráčích Sparty. Celý stadion bude čekat, že nám dají tři góly a zápas vyhrají. Určitě cítí možnost, že by se mohli dostat do čela o pět bodů. To jim svým způsobem taky může svazovat nohy. Zvlášť kdyby Slavia hrála dobře, můžou trošku znervóznit," mínil předseda Sportovní rady, sedmičlenného poradního orgánu FAČR.

Derby nabídne přímý souboj o čelo tabulky. "Osobně jsem rád. Miluju rivalitu mezi Spartou a Slavií. Je to koření naší ligy, koření Prahy. Nejvíc miluju, když je to férové a s respektem k soupeři. Samozřejmě znám spoustu kluků ze Sparty, ať už Horsta Siegla, Ivana Haška, Karla Poborského... Potkávám se s nimi několikrát do týdne a líbí se mi to hecování mezi námi. To k tomu patří," konstatoval vicemistr Evropy z roku 1996.

Sparta v říjnovém derby na Slavii utrpěla debakl 0:4, čímž vyrovnala svou nejvyšší porážku v samostatné lize. Od té doby Letenští v 16 soutěžních utkáních neprohráli a na jaře jako jediní v lize nenašli přemožitele.

"(Trenér Sparty Brian) Priske dostal pěkný pohlavek na Slavii. Sparťanský tým mi přišel mentálně nepřipravený na derby, jako kdyby nevěděl, o co jde. Od té doby Sparta ušla kus cesty. Ze zápasu na Slavii se poučila a hráči Sparty se postupně rozehráli a teď je jejich sebevědomí hodně nahoře. Priske to dobře kočíruje. Myslím si, že šel zřejmě stejnou cestou, akorát hráči začali možná víc chápat, co od nich chce, a proto je Sparta teď tam, kde je. Když vyhrajete devět zápasů v lize za sebou, zaslouženě vedete," prohlásil Šmicer.

Boj o titul se podle něj stále týká i Plzně. Úřadující mistr ztrácí na Spartu sedm bodů a na Slavii pět. "Myslím si, že Plzeň nám zítra bude fandit. Bude potřebovat, aby vyhrála na Spartě, to pro ni bude důležité. Teď ji čeká těžký zápas v Ostravě. I Plzeň má svoje problémy, ale je ještě ve hře. Vůbec bych ji neodepisoval. Momentálně v nejlepší pozici i formě vypadá Sparta, ale to se během jednoho dvou zápasů může změnit," poznamenal vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem z roku 2005.

Na derby nepůjde. "Mluvím o Spartě s respektem, ale atmosféra na Letné není pro slávisty úplně přátelská. Budu se dívat doma v Chabrech," prohlásil trojnásobný mistr ligy se Slavií.