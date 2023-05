Smejkal přišel při tréninku před mistrovstvím světa o zuby

Riga - Nepříjemné zranění utrpěl na tréninku den před vstupem do mistrovství světa v Rize proti Slovensku útočník hokejové reprezentace Jiří Smejkal. Při nácviku přesilových her v Daugava Aréně ho zasáhla do obličeje hokejka karlovarského útočníka Jiřího Černocha a Smejkal přišel o zuby. Na ledě po něm zůstala kaluž krve.

Smejkal podle svých slov ztratil zuby tři. "Jde na stomatologické vyšetření, ale nemělo by to ohrozit jeho start na mistrovství světa," sdělil novinářům media manažer týmu Ondřej Kalát.

Šestadvacetiletý Smejkal, dosavadní hráč švédského Oskarshamnu a nově posila Ottawy v NHL, opustil po zásahu lékaře Antonína Chocholy led s ručníkem na puse a do tréninku se už nevrátil. Účastník minulých dvou šampionátů včetně loňského bronzového i olympijských her v Pekingu se připravoval ve formaci s Michaelem Špačkem a Filipem Chlapíkem.

Kapitán Roman Červenka doufá, že Smejkala zranění z úvodního duelu nevyřadí. "Staly se nějaké nepříjemnosti, ale k hokeji to patří. Doufám, že Smejky bude zítra dobrý. A v plné síle půjdeme do zápasu. Je to nepříjemné, ale je to součást a sem tam se to děje," prohlásil Červenka, jehož asistenty budou obránce Michal Jordán a útočník Vladimír Sobotka.

"Doufám, že to u zubaře nějak vyřeší nebo vytrhají, aby na to nemusel myslet. Já o tom něco vím. Není to příjemné, ale jsou to zuby. Zpočátku má člověk nateklou pusu a když tam má nějaké zaražené, tak to chce ven. Ale to vyřeší zubaři, já jim nechci říkat, co mají dělat," dodal Červenka, který utrpěl zranění zubů před dvěma týdny. Při Euro Hockey Challenge ve Vídni proti Rakousku ho zezadu vrazil na mantinel obránce Thimo Nickl.

"Za dva dny pak má člověk klid, s tím, že to na krásu bude řešit později. Já měl hodněkrát zuby polámané. Nemá cenu to řešit. Pro sport je to momentálně jedno. To můžeš strávit čtyři hodiny na křesle a můžeš tam jít za dva dny znovu," dodal Červenka .

Češi vstoupí do MS v pátek proti Slovensku do 15:20 SELČ. Soupisku před startem turnaje zapíše vedení týmu dnes večer po direktoriátu turnaje.