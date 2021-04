Smejkal: Otevírání části obchodů od 12. dubna s námi nikdo nekonzultoval

Praha - Otevírání části obchodů od 12. dubna, které dnes schválila vláda, s epidemiologem Petrem Smejkalem a jeho odbornou skupinou nikdo nekonzultoval. Sdělil to na dotaz ČTK. Jím vedená Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) před tím, aby se otevření škol považovalo za signál k většímu rozvolňování varovala ve stanovisku před Velikonocemi. Připomněla to viroložka Ruth Tachezy. Podle epidemiologa Rastislava Maďara souvisí otevření papírnictví a obchodů pro děti právě s návratem dětí do škol.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba za ANO) po jednání vlády uvedli, že otevření papírnictví či obchodů s dětskými oděvy a obuví neznamená plošné otevírání obchodů. "To bylo (otevřené) již před tím tvrdším lockdownem, bylo to v průběhu ledna a února. Poté se to zavřelo s ohledem na to, že se udělal lockdown náročnější," poznamenal Havlíček. "Zatím není situace taková, abychom mohli říct, že plánujeme od 12. dubna otevírání obchodů nebo služeb," řekl Blatný.

Vláda schválila, že se od pondělí otevřou papírnictví, obchody s dětskými oděvy a obuví, prádelny a čistírny, zámečnictví nebo prodejny náhradních dílů do automobilů. Spolu s nimi se také otevřou venkovní prostory zoologických a botanických zahrad a farmářské trhy. To podle Smejkala a Tachezy skupina s ministrem projednávala.

"Pokud chceme postupně otevírat výuku, není možné zároveň uvolňovat jiná opatření. Zvláště když nebylo schváleno frekventnější testování ve firmách," sdělila Tachezy, která je vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Skupina ve čtvrtek označila epidemickou situaci v ČR za stále velmi závažnou. Za bezpečné pro návrat další skupiny dětí do škol označila přibližný počet 100 nových případů na 100.000 obyvatel, tedy asi 1400 nových případů denně.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara, který byl šéfem poradní skupiny ministra Adama Vojtěcha pro uvolňování opatření do loňského srpna, je zřejmě otevření obchodů s dětským oblečením, obuví a papírnictví motivováno prakticky. "Děti od podzimu nemusí mít už oblečení a obuv, které by mohly na jaře použít pro školní docházku. Jak víme, za půl roku některé děti fakt hodně vyrostou," napsal ČTK. Nakupovat drobné školní pomůcky přes internet podle něj není příliš efektivní.