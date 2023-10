Sme: Klíčová strana pro vznik slovenské vlády může doplatit na oba scénáře

Bratislava - Třetí nejsilnější strana po sobotních parlamentních volbách na Slovensku Hlas-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Petera Pellegriniho, jejíž postoj bude klíčový pro složení nové vlády, čelí podle listu Sme riziku rozkladu bez ohledu na to, se kterou ze dvou nejsilnějších parlamentních stran se rozhodne vytvořit nový kabinet. Slovenská média už po ohlášení výsledků voleb, ve kterých vyhrála strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) bývalého trojnásobného ministerského předsedy Roberta Fica před liberálním hnutím Progresivní Slovensko místopředsedy Evropského parlamentu Michala Šimečky, napsala, že o podobě nové vládní koalice rozhodne právě Hlas-SD.

"Zdá se, že Peter Pellegrini za celou svou politickou kariéru ještě nikdy neměl tak silnou mocenskou pozici, jakou jeho straně přisoudily předčasné volby. Ve skutečnosti se nyní rozhoduje o tom, zda se mu strana nerozbije už krátce po volbách," napsal dnes Sme o Pellegrinim, který v minulosti léta působil ve Směru-SD a po odchodu z Ficovy strany v roce 2020 založil Hlas-SD.

Deník uvedl, že v případě vlády se Směrem-SD Pellegrini riskuje, že mu Fico přebere voliče podobně, jak to dokázal v případě dvou menších stran za své první vlády, a v případě nacionalistické Slovenské národní strany (SNS) pak opět během dosud posledního vládnutí Směru-SD do roku 2020. SNS se nyní opět dostala do sněmovny.

"Povolební spolupráce s Progresivním Slovenskem ovšem může Hlas rozbít už v prvních dnech po volbách, protože významná část vedoucích straníků - bývalých členů Směru-preferuje vládu s Ficovou stranou," napsal list.

Za nejpravděpodobnější možnost deník označil vznik vládní koalice, která bude složena ze Směru-SD, Hlasu-SD a SNS. Podle něj by vedení Hlasu-SD v budoucí vládě místo SNS raději vidělo Křesťanskodemokratické hnutí (KDH), jehož předseda Milan Majerský ale řekl, že KDH na základě svého dřívějšího rozhodnutí se Směrem-SD spolupracovat nebude. Změnu pozice by podle něj musela schválit celoslovenská rada hnutí.

Také podle listu Hospodárske noviny čeká Pellegriniho těžká volba a jeho strana doplatí na oba možné scénáře nové koalice.

"Ať to už dopadne jakkoliv, je více než zřejmé, že bez Pellegriniho se vláda nesestaví. Uvědomuje si to také on a bude drahou nevěstou," uvedl nejčtenější list Nový čas.

List Pravda napsal, že koalice Směru-SD, Hlas-SD a SNS by čelila několika úskalím. "Prvním jsou narušené vztahy Fica a Pellegriniho. Lídr Hlasu v minulosti vyhlásil, že s Ficem v jedné vládě sedět nebude. Po volbách Pellegrini zopakoval, že není dobré, když v jedné vládě sedí dva bývalí premiéři a jedním dechem dodal, že to neznamená, že Směr a Hlas nemohou být v jedné koalici," uvedl list. Dodal, že dobré vztahy nemá Pellegrini ani s předsedou SNS Andrejem Dankem.

Také podle listu Plus Jeden deň se Pellegrini stal po volbách drahou nevěstou, protože na vytvoření budoucí koalice je klíčové rozhodnutí Hlasu-SD. List Denník uvedl, že jisté je jen to, že bez Hlasu-SD nebude možné vytvořit novou koalici. Připomněl také, že Směr-SD rozložil všechny strany, s nimiž v minulosti vládl.