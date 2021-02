Smartwings budou další měsíc pod ochranou, jednají o úvěru

Praha - Letecká společnost Smartwings získala další čas na řešení svých ekonomických problémů. Městský soud v Praze dnes vyhlásil na jeden měsíc moratorium na majetek firmy. Prodloužil tak stávající ochranu, kterou společnost využívá od loňského srpna. Informoval o tom server zdopravy.cz. Aerolinky nyní jednají o úvěru, který by měl být krytý státem. Dceřiné ČSA, které mají také problémy, dnes podaly v insolvenčním řízení návrh na reorganizaci firmy.

"Smartwings řeší situaci řádným moratoriem s podporou věřitelů," uvedla dnes mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Smartwings podle insolvenčního rejstříku podaly žádost o ochranné moratorium ve středu, přičemž soud jim dnes vyhověl. Během trvání moratoria jsou tak aerolinky chráněny před nároky svých věřitelů a na firmu nelze vydat rozhodnutí o úpadku.

Smartwings v současnosti dokončují jednání s několika tuzemskými bankami o úvěru. Měl by být z 80 procent krytý státním programem COVID Plus. Podle návrhu dopravce předpokládá, že by jej měl dostat během března. Proto společnost požádala soud pouze o měsíční ochranu. S tou souhlasí i nadpoloviční většina věřitelů, se kterými aerolinky jednají o restrukturalizaci dluhů. Například s firmami, kterým dopravce dluží za pronájem a údržbu letadel, společnost dohodla odpuštění 1,25 miliardy korun. Akcionáři zároveň v návrhu přislíbili další peníze na záchranu firmy ze svého, přičemž nedávno do firmy vložili půjčku 600 milionů korun.

Skupina Smartwings, do které patří i ČSA, v minulých týdnech a měsících žádala o pomoc stát, poukazuje přitom na pomoc aerolinkám v zahraničí. Letos navrhovala například zřízení kompenzačního programu v hodnotě půl miliardy korun za zrušené lety z loňského jara. Stát však speciální pomoc pro leteckého dopravce neplánuje.

Krize donutila Smartwings už vloni k propouštění. Podle dokumentu firmu opustilo 481 pracovníků, další odešli na neplacené volno. K propouštění přistoupily i ČSA.

Pod ochranným moratoriem dosud byly i ČSA. Ty však nemají nárok na garanci úvěru ze strany státu. Majitelé společnosti se proto rozhodli k reorganizaci firmy, jejíž návrh dnes podaly k soudu. ČSA loni zaznamenaly ztrátu 1,57 miliardy korun.