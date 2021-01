Smartwings bude příští tři roky létat s klienty Eximu a Fischeru

Praha - Letecký dopravce Smartwings se dohodl s cestovními kancelářemi Exim Tour a CK Fischer na zajištění leteckých spojů na další tři roky. Hodnota kontraktu je přes devět miliard korun. Dnes to oznámila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Dohoda vznikla i přes současnou koronavirovou krizi, kvůli níž jsou Smartwings nyní pod ochranným moratoriem před věřiteli.

Dopravce by měl zákazníky kanceláří přepravovat až do 50 destinací. Už na podzim se aerolinky dohodly také s CK Blue Style.

"Jsme velice potěšeni a velmi si vážíme toho, že jsme opět získali důvěru největších hráčů českého cestovního trhu. V dnešní době, kdy letecká doprava a cestování zažívá nejhorší období ve své historii, je získání takového kontraktu pro nás o to cennější," řekl generální ředitel Smartwings Roman Vik.

Cestovní kanceláře si dosavadní spolupráci s aerolinkami pochvalují. "Smartwings nabízejí potřebnou flexibilitu, široké portfolio destinací a lety ze všech českých letišť," uvedl Jiří Jelínek ze skupiny DER Touristik Eastern Europe, do níž obě CK patří. Kanceláře věří, že letošní rok bude obratem v krizi a cestování opět posílí.

Charterové lety by podle dohody měly mířit například do destinací v Řecku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Egyptě, Turecku, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Albánii, Kapverdách, SAE či Ománu.

Skupina Smartwings Group, do níž patří dopravci Smartwings a ČSA, se v současnosti potýká kvůli koronavirové krizi s ekonomickými problémy. Vloni kvůli tomu žádala o pomoc i stát, zatím ji však nedostala. Od konce srpna společnost využívá mimořádného moratoria pro odklad splátek dluhů. Kvůli krizi skupina loni rozhodla o propuštění až 600 zaměstnanců. Velké ztráty z krize počítají také obě cestovní kanceláře. Vloni kvůli tomu propustily desítky zaměstnanců.

Smartwings patří k nejvýznamnějším hráčům charterové dopravy ve střední Evropě. Kromě České republiky létají také z letišť ve Francii, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a Kanárských ostrovech. Vedle toho dopravce provozuje pravidelné linky. V současnosti Smartwings létají na Tenerife, Las Palmas, Funchal/Madeiru, do Málagy, Hurghady a Marsa Alam. Od poloviny února spojení na Mallorku a posílí frekvencí letů do Egypta. V plánu jsou i charterové lety na Kapverdské ostrovy, Zanzibar, SAE a Ománu. Sesterské ČSA nyní létají do Paříže, Amsterdamu, Moskvy, Kyjeva, Stockholmu. Během roku by linky měly postupně přibývat.