Šmarda se vzdal nominace na ministra; oznámil to Hamáčkovi

Praha - Místopředseda ČSSD Michal Šmarda se vzdal nominace na ministra kultury. Dnes večer o svém rozhodnutí informoval předsedu sociálních demokratů Jana Hamáčka, který ho podpořil. Šmarda to řekl v České televizi (ČT). Chce kandidovat v senátních volbách na Žďársku v příštím roce.

"Já samozřejmě za současných okolností ve vládě Andreje Babiše (ANO) být nechci. Nedává to vůbec žádný smysl. Já tady nebudu hrát s někým nějakého hry na to, že počkáme, budeme ho ještě chvíli trápit, a on pak odstoupí sám," sdělil Šmarda. Hodlá také doporučit ČSSD, aby vládní koalici s hnutím ANO opustila.

"Rozhodnutí Michala Šmardy vzdát se kandidatury na ministra kultury respektuji a lidsky chápu, jakkoliv mě to mrzí," uvedl na twitteru Hamáček.

Šmarda souhlasí s prezidentem Milošem Zemanem v tom, že jeho handicapem je chybějící přímý mandát od voličů na centrální politiku. "Člověk, který nemá přímý mandát od voličů, je vždy ve veliké nevýhodě. Protože vždy, když si začne trochu moc vyskakovat, tak skončí jako hračka v rukou cynických mocných," řekl ČT. Nechce, aby se to v budoucnu opakovalo, proto si o mandát řekne v senátních volbách. "Teprve potom s tímto mandátem bych si šel znovu povídat s panem Babišem o tom, jestli je možné ho v České republice kritizovat, nebo jestli to možné není," podotkl.

Ministrem kultury za ČSSD by se podle něj mohli stát například hejtman Vysočiny Jiří Běhounek nebo hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. "Poškodili bychom tím ale stranu před krajskými volbami, kdy oni by měli vést kandidátky a asi by jim v tom nepomohlo ministerstvo kultury," uvedl Šmarda. Jako vhodnou kandidátku zmínil i náměstkyni na ministerstvu kultury Kateřinu Kalistovou. Podle něj by ale jí hrozilo, že se dostane do sporu s premiérem a zničí si tím kariéru.

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Prezident Miloš Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. ČSSD požádal o navržení jiného kandidáta. V závěru minulého týdne Šmardu odmítl i Babiš, mimo jiné kvůli jeho výrokům z poslední doby.