Slunné počasí Čechy vybízí k nákupu letního oblečení, daří se plavkám a šatům

Praha - Slunné počasí Čechy vybízí k nákupu letního oblečení a obuvi, daří se zejména prodejům plavek nebo vzdušných šatů. Meziročně však poptávka roste spíše pomalejším tempem. Vyplývá to z informací obchodů s módou, které oslovila ČTK. Mezi letošní trendy podle nich patří oblečení v růžové a limetkové barvě.

Největší mezitýdenní nárůst v prodejích letního sortimentu měl portál Glami.cz o druhém květnovém týdnu. V popředí zájmu se držely dámské šortky, kde byla poptávka o 66 procent vyšší, a pánské plavky, kde stoupla o 38 procent. V případě slunečních brýlí pro ženy nárůst činil 35 procent, řekla ČTK manažerka značky Eliška Hynková. Minulý týden podle ní patřil například dámským plavkám, proti tomu předchozímu se jich prodal více než dvojnásobek, uvedla.

Oblibě se podle Hynkové aktuálně těší zejména vzdušné šaty s květinovým či jiným potiskem. "Mezi nejnavštěvovanějšími typy obuvi najdeme baleríny na klínku, z čehož usuzujeme, že Češky volí kombinaci pohodlí a elegance," dodala. Na popularitě podle ní získává růžová barva, do souvislosti trend dává s připravovaným filmem Barbie, který by měl do kin zavítat tento rok. "Tento trend má i své jméno, Barbiecore," řekla.

Outfit, který by kopíroval současnou letní módu, by podle Glami.cz vypadal následovně. "My bychom zvolili džínovou maxi sukni s nižším pasem, zkombinovanou s minimalistickým topem a slaměnými doplňky a botami na klínku. Další variantou a výrazným trendem jsou také průhledné topy a šaty nebo třásně," uvedla Hynková. Každý druhý Čech podle průzkumu firmy z loňského roku v létě dává přednost sportovnímu a pohodlnému stylu, doplnila Hynková.

Proti minulému týdnu prodeje letního oblečení a obuvi v obchodech Zoot stouply přibližně o čtvrtinu. Ve srovnání s loňským rokem ale poptávka ožívá pomaleji, manažerka sortimentu Simona Poláková za tím vidí pozdní nástup teplejšího počasí, řekla ČTK. "Největší nárůst prodejů vnímáme u šatů, tílek, plavek a otevřených bot v dámské i pánské sekci," doplnila. Hitem léta a celého roku je růžová barva, potvrzuje Poláková. "Také další výrazné barvy zažívají boom, a to zejména modrá, oranžová a zelená," řekla. Tradicí jsou pak proužky, puntíky a květované motivy.

V šatníku by podle Polákové letos neměly chybět také lněné a mušelínové šaty, kožené páskové sandálky či barevná midi sukně do pasu. "V pánské módě to je lněná košile v přírodních barvách či rozhalenka s tropickými motivy," dodala. Někteří čeští zákazníci podle ní v létě čím dál častěji sahají po výrazných barvách a vzorech.

Poptávka po letním sortimentu, jako jsou šaty, tenisky, trička či šortky, se začíná zvedat i na e-shopu Zalando.cz, avšak proti loňskému květnu, kdy bylo tepleji, jde aktuálně na odbyt ještě oblečení do chladnějšího počasí. Podle zástupců firmy budou letos v kurzu psychedelické potisky, kalhoty s širokými nohavicemi nebo velké sluneční brýle. "Zároveň je v módě neo minimalismus s propracovanými střihy a jemnými siluetami v neutrálních, tlumených barevných paletách a nečekané textury, které oživují klasiku," řekli ČTK zástupci Zalanda. Kromě růžové v různých odstínech bude podle nich léto patřit také limetkové barvě.