Praha - Sobotní slunečné počasí přilákalo do hor tisíce lyžařů. V mnoha skiareálech se o víkendu lyžovalo naposledy, od pondělí budou v provozu už jen hlavní či výše položená střediska, některá přešla na takzvaný víkendový provoz. V nich by se mohlo lyžovat ještě o prvním dubnovém víkendu, někde i do Velikonoc. Provozovatelé lyžaře lákají na snížené ceny.

V Krkonoších leží na sjezdovkách nadále dostatečná vrstva sněhu. Lyžování bylo kvalitní zejména dopoledne, později se na sjezdovkách z mokrého sněhu tvořily muldy. Sobotní slunečné počasí si užili na hřebenech Krkonoš i běžkaři. Na magistrále mezi Výrovkou a bufetem byly podle zjištění zpravodaje ČTK v sobotu stovky běžkařů, mnoho z nich jen v krátkých kalhotách a tričku. Naposledy dnes byla otevřená Černohorská sáňkařská cesta.

Od pondělí budou otevřené areály Černá hora a Pec pod Sněžkou, v provozu by mohly být do 7. dubna. Minimálně do té doby by měla sezona pokračovat také v největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn. Od pondělí budou mimo provoz ale některé vleky a také černá sjezdovka na Medvědíně. Areály Horní Mísečky a Medvědín pojedou do neděle 31. března. Skiareál Herlíkovice u Vrchlabí dnes přerušil provoz a opět se na poslední lyžování v sezoně rozjede od 29. do 31. března. V Malé Úpě na hřebenech Krkonoš sezona vyvrcholí v sobotu 30. března akcí maloúpský Moopstock. Areál Mladé Buky dnes ukončil sezonu.

V provozu zůstávají nadále velká střediska v Orlických horách v Říčkách a v Deštném. V Říčkách plánují konec sezony na 6. dubna, kdy budou tradiční Bafuňářské závody s lyžováním v maskách a s přejezdem přes lagunu vody pod červenou sjezdovkou. V Deštném chtějí ukončit sezonu s koncem března. V sobotu se v Deštném konaly tradiční slavnosti příjezd Rampušáka.

V Krušných horách je stále alespoň částečně v provozu většina hlavních skiareálů. Největší komplexy na Klínovci a Božím Daru budou fungovat určitě celý příští týden a podle zájmu lidí také ještě první víkendy v dubnu.

V Jizerských horách se naposledy lyžovalo v Bedřichově nebo na Severáku v Hraběticích, Tanvaldský Špičák bude otevřen do příští neděle, kdy se chystá ukončit sezonu i největší areál v Libereckém kraji, krkonošská Rokytnice nad Jizerou.

Do konce příštího týdne budou v provozu také šumavské areály. Na Železnorudsku Ski&Bike Špičák a areál Nad Nádražím a také nedaleký bavorský Velký Javor. Běžkaři už v regionu mají smůlu, na Železnorudsku skončily úpravy běžeckých tratí 15. března kvůli zahájení těžby dřeva. "Souvislá pokrývka už určitě není, možná tak v lesích, je to na přenášení," podotkla Juhová. Běžkaři mohou stále vyrazit na stopy v okolí Modravy.

Předposlední lyžařský víkend zažily i Jeseníky. Vleky byly o víkendu v provozu například na Červenohorském sedle na pomezí Jesenicka a Šumperska a také v Koutech nad Desnou na Šumpersku.

Do Beskyd vyjíždí na lyže či snowboard už jen skalní příznivci zimních sportů. Pěkné počasí přilákalo do hor především pěší turisty. Největší moravskoslezské středisko Ski Bílá na Frýdecko-Místecku zůstává ale jako jedno z mála ještě v provozu, většina areálů už letošní sezonu ukončila.