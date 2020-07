Slovinsko vrací ČR s výjimkou severní Moravy mezi bezpečné země

Praha - Slovinsko od úterý 7. července vrací Českou republiku zpátky na seznam bezpečných zemí, jejichž obyvatelé se nemusí v této zemi prokázat negativním testem na koronavirus, nebo jít do čtrnáctidenní karantény. Na twitteru to dnes oznámilo české ministerstvo zahraničí. Výjimkou je Moravskoslezský kraj, pro jehož obyvatele budou dál platit omezení, která se uplynulé tři dny týkala všech českých občanů. Zatím není jasné, jakým způsobem bude dodržování tohoto omezení kontrolováno. Lze očekávat, že budou na místě namátkové kontroly, řekl ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Slovinská vláda v pátek rozhodla, že Česko, Chorvatsko a Francie budou od soboty vyřazeny z takzvaného zeleného seznamu zemí s nízkým rizikem koronavirové nákazy. Přesun na žlutý seznam zemí s vyšším rizikem pro české občany znamenal, že po příjezdu do Slovinska museli do dvoutýdenní karantény. Vyhnout se jí mohli pouze ti, kteří se prokázali dokladem o pobytu a maximálně 36 hodin starým negativním testem na covid-19. Test ani karanténu nepotřebovali lidé, kteří Slovinskem pouze projíždějí, například při cestě do Chorvatska.

"Slovinsko vrací ČR od 7. července zpět na seznam bezpečných zemí, výjimkou je Moravskoslezský kraj, který nadále zůstává mezi 'žlutými' regiony," uvedl Černínský palác.

"V tuto chvíli ověřujeme přesné detaily. Mohou být namátkové kontroly, mohou pokračovat některé kontrolní akce, jestli toto nařízení je dodržováno. Ale já bych především chtěl apelovat na naše občany, aby se chovali zodpovědně, aby především tyto podmínky plně respektovali, abychom se nedostali do nějakých problémů v budoucnu," doplnil dnes na dotaz ČTK ministr Petříček.

Také slovinská tisková agentura STA informovala o tom, že slovinská vláda na dnešním korespondenčním zasedání rozhodla vrátit na zelený seznam epidemiologicky bezpečných zemí Českou republiku a Francii. Rozhodnutí vstoupí v platnost v úterý.

Slovinsko dosud uvádělo, že o zařazení země mezi bezpečné rozhoduje na základě toho, kolik lidí se nově nakazilo koronavirem za posledních 14 dní. Limitem pro vrácení Česka mezi bezpečné číslo měla být hodnota pod deset, v neděli byl podle propočtu ČTK tento ukazatel 18,86. Čeští diplomaté a politici se snažili od pátku přesvědčovat Slovince, že epidemiologická situace v Česku je klidná a země má pouze lokální problém se zvýšeným výskytem koronaviru na Karvinsku.