Slovenští autodopravci rozšířili protest u hranic se sousedními zeměmi

Bratislava - Unie autodopravců Slovenska (UNAS) po částečné blokádě dálničního hraničního přechodu s Českou republikou Brodské/Břeclav rozšířili svou protestní akci na další přechody, a to s Maďarskem a Polskem. Unie dopoledne uvedla, že osobní dopravu a průjezd vozidel záchranných složek blokovat nechce. UNAS později na sociální síti oznámila přerušení protestu na přechodu Brodské/Břeclav přibližně do dnešní půlnoci, a to kvůli přesunu vojenského konvoje. Američtí vojáci míří z Německa přes Česko na alianční cvičení na Slovensku. Z vyjádření ministrů financí a dopravy vyplynulo, že požadavky autodopravců splnit nehodlají.

UNAS a její partnerské organizace vybídly vládu zejména ke 30procentnímu snížení spotřební daně z pohonných hmot na období půl roku, dále stejný krok v případě sazeb mýtného a úlevy na silniční dani. Kabinet premiéra Eduarda Hegera požadavkům zatím nevyhověl. Úřady tvrdily, že se dopravci spojili se sympatizanty krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, dopravci ale politizaci svého protestu odmítli.

Kvůli protestu na hranicích s Českou republikou se už v úterý vytvořila na české straně dálnice D2 kolona kamionů. Výraznější dopravní komplikace tam ale nenastaly, autodopravci kamiony v pravidelných intervalech uvolňovaly a řidiči využívají i jiné přechody. UNAS později oznámila, že po dohodě s policií hodinu před polednem přechod Brodské/Břeclav uvolnila, a to kvůli chystanému přesunu vojenského konvoje. Po jeho průjezdu tam hodlá v protestu pokračovat.

Šéf UNAS Stanislav Skala ČTK řekl, že termín ukončení protestu na přechodu Brodské/Břeclav zatím nebyl stanoven. Nepotvrdil tak informaci Ředitelství silnic a dálnic, že protest autodopravců omezí provoz na tamním úseku české dálnice D2 zřejmě až do soboty. Skala rovněž uvedl, že má informace zatím jen o přesunu zmíněného konvoje, a nikoliv o případných dalších přejezdech vojáků přes hranice.

Ministr financí Igor Matovič novinářům řekl, že s protestujícími dopravci jednat neplánuje a nezvažuje ani snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Ministr dopravy Andrej Doležal zase zmínil dřívější úlevy, které dopravci získali od státu. Řekl také, že nyní nevidí prostor na další slevy na mýtném a že s dopravci po schůzce minulý pátek nehodlá opět jednat, dokud budou protestovat na silnicích.

UNAS upřesnila, že blokádu rozšíří na tři silniční hraniční přechody Slovenska s Maďarskem a na jeden s Polskem. Auta během dne zablokovala také přechod Šahy/Parassapuszta s Maďarskem. Unie připravuje také protest na dalším hraničním přechodu s Českem, a to Drietoma/Starý Hrozenkov, jakož i na jednom z dalších přechodů s Maďarskem. Jiné sdružení silničních dopravců Česmad Slovakia se k nynějším protestům nepřipojilo.

Autodopravci ale nejsou jediní, kdo teď na Slovensku protestuje. Nespokojení slovenští farmáři, kteří žádají demisi ministra zemědělství Samuela Vlčana, už v úterý protestovali na jednom z důležitých silničních tahů na východním Slovensku. V protestu pokračovali i dnes.

Slovenští autodopravci blokovali hraniční přechody už před parlamentními volbami v roce 2020. Tehdejší vláda pak návrhům UNAS částečně vyhověla, a to ohledně úlev na mýtném. Nový kabinet, které vzešel z voleb, pak prosadil snížení sazeb silniční daně na autobusy, těžká nákladní vozidla, kamiony i návěsy.

Protest slovenských dopravců komplikoval provoz na dálnici D2

Protest slovenských autodopravců omezoval provoz na D2 na hranici se Slovenskem i dnes dopoledne, kolem 14:00 byla dálnice volně průjezdná, řekl ČTK mluvčí policie Petr Vala. Dopravci protest přerušili kvůli chystanému průjezdu amerického konvoje. Výraznější komplikace v dopravě nenastaly, autodopravci kamiony v pravidelných intervalech uvolňovali, jezdilo se i přes jiné přechody. Kolony na hranici se tak tvořily jen nárazově. Osobní vozy místem projely bez většího zdržení. Slovenští autodopravci požadují mimo jiné snížení spotřební daně z pohonných hmot.

Unie autodopravců Slovenska (UNAS) před polednem oznámila přerušení protestu na přechodu přibližně do dnešní půlnoci, a to kvůli přesunu vojenského konvoje. Američtí vojáci míří z Německa přes Česko na alianční cvičení na Slovensku. Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové státní i Vojenská policie situaci na hranicích monitorují a mají připraveny záložní varianty.

Fronta nákladních aut se před hraničním přechodem Břeclav/Kúty začala tvořit v úterý večer, kdy slovenští dopravci zablokovali vjezd na dálnici z odstavného parkoviště, kam musejí vozidla zajíždět z důvodu pandemických opatření. Situace podle policie trvala celou noc, po 5:00 měla kolona kamionů asi čtyři kilometry. Autodopravci ale stojící kamiony v pravidelných intervalech přes hranice pouštěli, například kolem 9:00 byl přechod bez kolony. Kamiony navíc jezdily na Slovensko i jinými hraničními přechody, využívaly především Hodonín/Holíč. I tam se tedy občas tvořila pomalu jedoucí kolona nákladních vozů.

Slovenští dopravci chtějí protestem docílit mimo jiné snížení spotřební daně z pohonných hmot na Slovensku. Autodopravci částečně blokovali jen přechod na D2, dnes ale Unie autodopravců Slovenska uvedla, že svou protestní akci rozšíří i na čtyři další přechody, a to s Maďarskem a Polskem.

Slovensko na rozdíl od Maďarska či Polska nezavedlo opatření, která by vedla například ke zlevnění pohonných hmot. Právě kvůli levnějšímu benzinu či naftě začalo mnoho lidí ze Slovenska už dříve jezdit k čerpacím stanicím do Polska.

UNAS a její partnerské organizace vyzvaly vládu ke třicetiprocentnímu snížení spotřební daně z pohonných hmot na půl roku, dále žádají stejný krok v případě sazeb mýtného a úlevy na silniční dani.