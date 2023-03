Slovenský premiér a ministr obrany jsou na Ukrajině, budou jednat se Zelenským

Kyjev - Slovenský premiér Eduard Heger a ministr obrany Jaroslav Naď dnes přijeli na Ukrajinu, kde budou jednat s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Na Ukrajinu dorazil také chorvatský premiér Andrej Plenković a předseda slovinské vlády Robert Golob, informoval slovenský zpravodajský server Pravda.

Heger přijel na Ukrajinu v den, kdy si země připomíná osvobození městečka Buča, ze kterého se před rokem stáhli ruští vojáci. Místní úřady po odchodu okupantů potvrdily 458 mrtvých. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva zdokumentoval minimálně 73 nezákonných případů zabití.

Slovenský premiér navštívil Buču v dubnu loňského roku. "Viděl jsem i hromadné hroby a nebudu přehánět, když řeknu, že mnou ten pohled hluboce otřásl," řekl tehdy Heger.

"Chceme s Ukrajinou jednat, abychom jí pomohli s integrací do Evropské unie. Podpoříme ji, aby to dokázala rychleji," řekl Heger cestou do Kyjeva novinářům. "Je pro nás důležité, aby byla Ukrajina co nejrychleji stabilní zemí. Je to zásadní nejen z hlediska přeshraniční spolupráce, ale týká se to také obnovy země. Tu musí řídit Evropa, ale Slovensko při ní chce hrát důležitou roli," dodal premiér.

Slovensko Ukrajině minulý týden předalo první čtyři stíhačky MiG-29, které jí mají pomoci v boji s ruským agresorem. "Jednáme o dalších formách pomoci. Možnosti Slovenska už jsou omezené, ale můžeme sehrát klíčovou roli při výrobě 155milimetrové munice v našich továrnách," dodal ministr obrany. Slovensko by mohlo být schopno vyrábět až 150.000 kusů zmíněného druhu střeliva.

Invazi na Ukrajinu, která si na obou stranách vyžádala už desítky tisíc životů, zahájil ruský prezident Vladimir Putin 24. února 2022.