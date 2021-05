Slovenský parlament vyslovil důvěru nové vládě premiéra Hegera

Bratislava - Slovenský parlament dnes podle očekávání vyslovil důvěru nové vládě Eduarda Hegera, kterou po demisi bývalého premiéra Igora Matoviče vytvořila dosavadní čtyřčlenná koalice. Kabinet po dvoudenní rozpravě o jeho programovém prohlášení podpořilo při hlasování 89 ze 144 přítomných poslanců, tedy potřebná nadpoloviční většina.

V nové vládě zůstali téměř všichni ministři předchozího kabinetu, který nastoupil do úřadu po volbách konaných v únoru 2020. Matovič je nyní ministrem financí, v této funkci vystřídal svého kolegu z nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Hegera. Slovensko má také nového ministra zdravotnictví.

Matovič rezignoval na funkci ministerského předsedy na konci března v zájmu řešení vládní krize, během které jeho demisi požadovaly dvě menší vládní strany. Kritici vyčítali Matovičovi konfrontační způsob politiky, podle koaliční strany Svoboda a solidarita nebyl bývalý premiér osobnostně, manažersky ani komunikačně s to vést zemi. Šéf OLANO Matovič se postupně zařadil mezi nejméně oblíbené slovenské politiky a od voleb výrazně klesly i preference jeho hnutí. Nynější koalice vznikla loni v březnu v době šířící se epidemie nemoci covid-19, která ovlivnila práci Matovičova kabinetu.

"Máme schválené programové prohlášení vlády a rovněž máme schválený plán obnovy, který je cestovní mapou k tomu, abychom ze Slovenska udělali úspěšnou, moderní, inovativní a zdravou zemi. To, co Slovensko právem má být, to, co bylo léta zanedbané," řekl po hlasování poslanců Heger.

Nynější vláda jen s menšími úpravami převzala programové prohlášení své předchůdkyně, která například prosadila základ reformy justice. Podle Hegera se kabinet zaměří například na boj proti korupci, zodpovědné hospodaření státu, podporu rodin a obnovu země po epidemii covidu-19.

Opozice v rozpravě k vládnímu programu kromě jiného tvrdila, že bývalý kabinet selhal v souvislosti s koronavirovou krizí. Epidemická situace na Slovensku se začala výrazněji zlepšovat v březnu, ve druhé polovině dubna pak země začala uvolňovat karanténní omezení.

Vládní strany na Slovensku mají ve sněmovně ústavní většinu, byť je dříve na znamení nesouhlasu s Matovičovou politikou opustili dva poslanci.

Slovensko zkušenosti s výměnou premiéra během volebního období a bez vypsání nových voleb už má. V roce 2018 podal demisi na funkci předsedy vlády šéf sociálních demokratů (Směr-SD) Robert Fico v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Tehdejší koalice se pak dohodla na novém kabinetu v čele s Ficovým stranickým kolegou Peterem Pellegrinim. V jeho vládě pokračovala většina ministrů Ficova kabinetu.

Poslední parlamentní volby skončily pro Směr-SD porážkou a s strana po dlouholetém vládnutí skončila v opozici. Směr-SD následně po vnitrostranickém rozkolu opustila část poslanců v čele s Pellegrinim, který založil novou stranu Hlas-sociální demokracie. (Hlas-SD) Ta je podle průzkumů s odstupem nejpopulárnější stranou v zemi.

Směr-SD a Hlas-SD se v uplynulých týdnech podílely na sbírání podpisů pod petici za vypsání referenda o nových volbách, kterou petiční výbor v pondělí odevzdal hlavě státu. Prezidentka Zuzana Čaputová podle ústavy plebiscit vyhlašuje, ještě předtím ovšem může nechat referendovou otázku posoudit ústavnímu soudu.