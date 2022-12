Slovensku po pádu vlády hrozí odklon od prozápadní orientace, míní analytik

Bratislava - Slovensku po pádu prozápadní a proukrajinské vlády premiéra Eduarda Hegera hrozí změna zahraniční politiky, pokud se k moci dostanou strany s jinou orientací, mezi nimi sociální demokraté (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica. ČTK to dnes řekl prezident bratislavského Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov. Menšinové Hegerově vládě ve čtvrtek sněmovna vyslovila nedůvěru, zejména opoziční politici se pak vyslovili pro vypsání nových voleb. Směr-SD je podle průzkumů veřejného mínění druhou nejpopulárnější stranou v zemi.

"Hegerova vláda byla prozápadní, proevropská a proukrajinská, v dobrém smyslu slova. Existuje riziko, že v případě změny mocenských poměrů dojde ke korekci kurzu. Podmínkou pro to je, že vznikne vláda s odlišnou orientací," uvedl Mesežnikov.

Podle analytika takový vývoj by mohl nastat, pokud by se moci dostal Směr-SD či hnutí Republika. Do hnutí Republika dříve přestoupili z krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) jeho nynější předseda a europoslanec Milan Uhrík, jakož i několik poslanců sněmovny. Hnutí například kritizuje EU, Uhrík zase tvrdil, že protiruské sankce více poškozují Evropu než samotné Rusko.

"Fico v posledním období, zejména co odešel z pozice premiéra, se stal proruským trollem. Zpochybňuje všechno, co souvisí s naší zahraniční politikou vůči Ukrajině," míní Mesežnikov. Dodal, že šéf Směru-SD se například vyslovil proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, která čelí vojenské agresi Ruska. Hegerova vláda naopak pomáhá Kyjevu nejen humanitárně, ale také vojensky.

Fico před čtyřmi lety rezignoval na funkci premiéra v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. Jeho strana pak po porážce v posledních volbách z konce února 2020 odešla do opozice. Následně čelila rozkolu, kdy ze Směru-SD vystoupil bývalý premiér Peter Pellegrini a další poslanci, kteří založili novou stranu Hlas-sociální demokracie. Ta je v zemi už delší dobu nejpopulárnější politickou stranou. Na druhé místo v žebříčku preferencí se postupně dostal Směr-SD.