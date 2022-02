Slovensko žije svůj olympijský hokejový sen a pomáhá mu i sedmnáctiletá hvězda

Peking - Největší hvězdou hokejového turnaje na olympijských hrách v Pekingu je Kanaďan Eric Staal, pozornost médií i fanoušků ale přitahuje někdo jiný. Sedmnáctiletý supertalent ze Slovenska Juraj Slafkovský. Zatímco o dvacet let starší Staal, člen prestižního Triple Gold Clubu, už má úspěšnou kariéru podle všeho za sebou, ta Slafkovského začíná nabírat na obrátkách. A v Pekingu se slovenský útočník prezentuje skvěle, po čtvrtfinálové fázi turnaje se s pěti góly dělí o pozici nejlepšího střelce a i díky němu se národní tým může těšit na páteční semifinálový duel proti Finsku.

"Snili jsme o tom, že můžeme dojít daleko. Věděli jsme, že to bude strašně těžké, ale sen se stal realitou. Neuvěřitelné," radoval se Slafkovský po čtvrtfinálovém vítězství nad týmem USA (3:2 po sam. nájezdech), ke kterému přispěl gólem. "Jsem strašně šťastný, že mám takovou formu. Nikdy bych to nečekal. Mám ale velkou důvěru od trenéra a snažím se využít každou šanci. Chci pomoct týmu. Snad jsou na nás doma fanoušci hrdí," přál si.

Odchovanec Košic v sezoně 2018/19 působil i v Hradci Králové, následně ale odešel do Finska a hraje za TPS Turku. Ještě jako patnáctiletý hrál Slafkovský v první sezoně za výběry do 16, 18 i 20 let a nechyběl ani v mládežnických slovenských reprezentacích. Už o rok později jej kanadský kouč Craig Ramsay zařadil do seniorského národního týmu a Slafkovský se vedle juniorského mistrovství světa představil i na "velkém" světovém šampionátu.

V Pekingu nejprve upoutal pozornost chybným jménem na dresu v prvním zápase, rychle se ale začalo mluvit spíše o jeho herních kvalitách. Slovensko sice podlehlo Finsku 2:6, oba góly dal ale právě talentovaný útočník hrající vzhledem ke svému věku s povinnou mřížkou na přilbě. A v dalším průběhu přidal ještě tři. A číslo pět nemusí být konečné, Slováky čekají na turnaji ještě dva zápasy.

"Sám pořádně nemůžu uvěřit tomu, co se tady děje. Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že dám jeden dva góly, smál bych se. Ale teď se to děje a jsem šťastný," řekl Slafkovský a ocenil spoluhráče. "Všichni vidí, že mi hodně pomáhají kluci z útoku. Celé lajně nám to tady sedí a já mám jen štěstí, že mi to tam tak nějak spadlo," řekl po utkání s Lotyšskem (5:2).

Slova chvály na jeho výkon má i asistent trenéra Andrej Podkonický. "Když jsme ho měli (na mistrovství světa) v Rize, tak jediné, co mu chybělo, byla rychlá střela. Na turnaji potvrzuje, že na tom asi zapracoval. Dokáže být silný na puku a dává všechno na bránu. Je pěkné, že se mu podařilo dát ne jeden, ale pět gólů," uvedl Podkonický.

Podle bývalého útočníka extraligového Liberce, Brna či Mladé Boleslavi bylo důležité, že Slafkovský odešel do Finska a hraje nejvyšší soutěž seniorů. "To pomůže každému. Kdyby měl hrát juniorskou, tak by ho to neposunulo nahoru tak rychle. Zvykl si na mužský hokej, pomáhají mu a díky tomu nemá problém na mistrovství světa ani tady. Jiné je to na dvacítkách, kde měl patřit mezi tahouny, ale střelecky se mu nedařilo," podotkl Ramsayho spolupracovník.

Stejně jako řada českých talentů je i Slafkovský už přirovnávaný k Jaromíru Jágrovi. "To je blbost. Takhle bych to nebral, na něco podobného je ještě brzy. Jágr je v padesáti pořád někde jinde než já v sedmnácti," řekl.

Slafkovského v létě čeká draft do NHL, na němž bude patřit mezi nejvýše postavené hráče. Podle různých žebříčků by se měl umístit na čtvrtém až osmém místě, z evropských hráčů jsou před ním pouze finský útočník Joakim Kemell. "Je velký, silný a dobře bruslí. Postava je jeho velkou výhodou, ale hlavní je, že patří mezi dobré bruslaře," řekl o slovenském útočníkovi Ramsay, který v NHL odehrál přes tisíc zápasů a poté trénoval Buffalo, Philadelphii nebo Atlantu. Samotný hráč ale nyní o draft nepřemýšlí. "Je jedno, kolikátý půjdu. Hlavně ať přivezeme domů medaili," řekl po čtvrtfinále.