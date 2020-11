Slovensko poslalo do boje o Oscara film s českou účastí

Bratislava/Praha - Slovensko vysílá do boje o Oscara film Zpráva, který vznikl ve slovensko-česko-německé koprodukci a natáčel se také v České republice. Celovečerní snímek režiséra Petra Bebjaka ztvárňuje příběh dvou mladých československých občanů židovského původu, kterým se podařilo utéct z koncentračního tábora Osvětim a předat světu podrobnou zprávu o tom, jak tábor smrti skutečně fungoval. V Česku by měl jít film do kin 28. ledna, ve Spojených státech ho bude distribuovat renomovaná společnost Samuel Goldwyn Films, řekla ČTK za české tvůrce Martina Reková.

Film Zpráva se bude o Oscara ucházet v kategorii Nejlepší mezinárodní celovečerní film. Mimo USA se bude promítat například i ve Velké Británii, Francii nebo Japonsku, v této chvíli je potvrzeno sedm zemí. Snímek vznikl podle autobiografického románu Alfréda Wetzlera s názvem Co Dante neviděl. Hrají v něm herci ze Slovenska, Polska, Německa i Česka.

Po boku hlavních hereckých představitelů Noëla Czuczora a Petera Ondrejičky ze Slovenska se v roli spoluvězně představí český herec Jan Nedbal, v menší roli se objeví Ondřej Malý a z Čech je také architekt snímku Petr Synek. Ve Zprávě hraje i slavný britský herec John Hannah. Za Českou republiku je producentem snímku Ondřej Zima z Evolution Films a Česká televize.

Premiéru český a slovenský distributor nachystal k příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, který je 27. ledna na výročí osvobození největšího německého nacistického koncentračního tábora v polské Osvětimi. Ačkoliv bylo uvolnění zprávy tehdy šestadvacetiletého Alfréda Wetzlera a dvacetiletého Rudolfa Vrby kontroverzně pozdrženo a dvaatřicetistránkový dokument byl zveřejněn až po mnoha týdnech, odhaduje se, že i tak bylo tímto činem zachráněno asi 200.000 Židů.

"Peter Bebjak dokázal citlivě propojit historickou přesnost s osobní zkušeností ústředních postav. Výsledkem je strhující a vizuálně invenční zážitek. Dvojice herců v hlavních rolích dokázala zachytit fyzickou trýzeň života v koncentračním táboře, nebezpečí útěku a pocit trápení, když si uvědomili, že tuto hroznou pravdu svět není připraven přijmout," řekl k uvedení filmu v USA Peter Goldwyn, prezident společnosti Samuel Goldwyn Films.