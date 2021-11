Slovensko, Německo a Maďarsko hlásí rekordní přírůstky nakažených

Berlín/Bratislava/Budapešť/Moskva - Slovensko poprvé za jeden den odhalilo prostřednictvím laboratorních testů přes 10.000 infikovaných koronavirem. V úterý v pětimilionové zemi přibylo 10.315 nakažených. Přetížené nemocnice dosáhly kritickou hranici 3200 hospitalizovaných s onemocněním covid-19, informovalo dnes slovenské ministerstvo zdravotnictví. Rekordní přírůstky nakažených za den hlásí i Německo a Maďarsko, napak počet nových případů nákazy i počet úmrtí v Rusku dál klesá. V Německu dnes končí takzvaný epidemický stav celostátního významu. Neznamená to ale ukončení karanténních opatření. Jednotlivé spolkové země dnes naopak opatření zpřísňují.

V Německu končí epidemický stav, ale opatření se zpřísňují

V Německu dnes končí takzvaný epidemický stav celostátního významu, který platil od března 2020. Neznamená to ale ukončení karanténních opatření. Jednotlivé spolkové země dnes naopak zpřísňují opatření proti šíření koronaviru. Například Braniborsko a Durynsko ode dneška zakazují neočkovaným vstup do obchodů neprodávajících zboží denní potřeby a skončit musí také adventní trhy v těchto regionech.

Německo se bude napříště řídit protiepidemickým zákonem. Pro cestování veřejnou dopravou v Německu je nově nezbytný doklad o očkování, prodělání nemoci nebo testu.

Lidé, kteří nejsou očkovaní proti nemoci covid-19, nesmí ode dneška v německých spolkových zemích Durynsko a Braniborsko s výjimkou nákupu potravin a léků vstupovat do obchodů a v noci ani vycházet z domova. K podobným krokům včetně zákazu vánočních trhů přikročily už dříve Sasko s Bavorskem.

Bavorsko dnes rozšiřuje své pravidlo 2G, tedy vstup jen očkovaným nebo zotaveným, na kadeřnictví, vysoké školy či knihovny. Při vstupu na kulturní a sportovní akce či do muzeí, na plovárny či do zoologických zahrad navíc lidé budou potřebovat i negativní rychlotest. Takzvaná pravidla 2G a 3G ode dneška rozšiřují i další spolkové země, a to prakticky na všechny veřejné vnitřní prostory.

Také slovenská vláda dnes má projednat návrhy na další zpřísnění protiepidemických opatření, ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský opakovaně navrhoval celostátní uzávěru.

Německo hlásí 66.884 nově nakažených, dosud nejvíce

Německo zaznamenalo za poslední den 66.884 nových nákaz koronavirem, což je nejvíce od začátku pandemie. Sedmidenní incidence tam k dnešnímu dni také poprvé přesáhla hranici 400 infekcí na 100.000 obyvatel. Vyplývá to z nových údajů, které zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI). Kvůli rozmachu nákazy ode dneška některé spolkové země zpřísňují restrikce.

V zemi zemřelo po nákaze koronavirem dalších 335 lidí, Německo tak zřejmě již brzy překoná hranici 100.000 zemřelých od začátku pandemie. Po nově oznámených úmrtích jich eviduje 99.768.

Šíření koronaviru v zemi nadále zrychluje, před týdnem RKI ohlásil bezmála 53.000 nových nákaz a sedmidenní incidence činila necelých 320 nových infekcí na 100.000 obyvatel. Zvyšují se rovněž počty lidí v nemocnicích.

Na úrovni jednotlivých spolkových zemí i celého Německa se od nynějška zpřísňují některá omezení. Lidé, kteří nejsou očkovaní proti nemoci covid-19, nesmí ode dneška v Durynsku a Braniborsku s výjimkou nákupu potravin a léků vstupovat do obchodů a v noci ani vycházet z domova. Skončit musí také adventní trhy v těchto regionech. K podobným krokům včetně zákazu vánočních trhů přikročily již dříve Sasko s Bavorskem.

Zpřísněná opatření ode dneška zavádí také nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko, uvedla agentura DPA. Do restaurací a dalších volnočasových podniků mohou napříště pouze očkovaní či lidé s dokladem o prodělání nemoci. Na diskotékách, v klubech či na karnevalech je pro tyto skupiny navíc podmínkou negativní test na koronavirus.

Bavorsko se kvůli hrozícímu přetížení nemocnic začalo připravovat na možnost převozu některých pacientů na jednotkách intenzivní péče do jiných spolkových zemí. Stejná opatření podnikají podle DPA také Durynsko, Sasko, Berlín a Braniborsko.

Dneškem vstoupil v platnost nový zákon o potírání infekčních chorob, který na pracovištích či ve veřejné dopravě zavádí povinnost předkládat doklad o očkování, prodělání nemoci nebo testu. Neočkovaní zaměstnanci musejí mít na pracovišti negativní test na koronavirus, samotestování pod dozorem zaměstnavatelů již není možné.

Maďarsko hlásí rekordní přírůstek nakažených koronavirem za den

Maďarsko během uplynulého dne zaznamenalo rekordní přírůstek 12.637 nově potvrzených případů nákazy koronavirem a 176 úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19, které koronavirus způsobuje. Oznámily to dnes tiskové agentury s odvoláním na vládní údaje.

V zemi s necelými deseti miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazil více než milion Maďarů, z nichž 33.519 nákaze podlehlo.

V nemocnicích je nyní 6840 pacientů s covidem-19, včetně 664 napojených na plicní ventilaci.

Plně očkováno proti covidu-19 je více než 5,8 milionu obyvatel, více než dva miliony Maďarů dostaly i třetí posilující injekci s vakcínou, napsala agentura MTI.

Připomněla, že vláda během jara a léta s postupem očkování rušila omezení proti šíření nákazy. Ale vzhledem ke stoupajícímu počtu případů infekce během čtvrté vlny pandemie vláda koncem října povolila zaměstnavatelům vyžadovat od zaměstnanců, aby se nechali očkovat proti covidu, a od 20. listopadu se ve vnitřních prostorách opět musí nosit roušky.

V Rusku počet nových případů nákazy i počet úmrtí dál klesá

Rusko během uplynulých 24 hodin zaznamenalo 33.558 nových případů nákazy koronavirem a 1240 úmrtí pacientů s covidem-19. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na vládní krizový štáb. O den dříve to bylo 33.996 nově nakažených a 1243 úmrtí.

"Počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem je nejnižší od 16. října," poznamenala agentura TASS.

V zemi s přibližně 146 miliony obyvateli se od začátku pandemie nakazilo více než 9,434 milionu lidí, z nichž podle vládního štábu 267.819 nákaze podlehlo.

Ruský statistický úřad uvádí mnohem vyšší počty obětí. Tento rozpor vláda vysvětluje tím, že statistici do svých čísel zahrnují i mrtvé, u nichž se na nákazu přišlo až po smrti.

Rusko se od září potýká s výrazně zhoršenou epidemickou situací, kvůli čemuž úřady zpřísnily protikoronavirová opatření a prezident Vladimir Putin schválil na první listopadový týden celostátní mimořádné pracovní volno. Některé nejvíce zasažené ruské regiony tuto "covidovou dovolenou" ještě prodloužily.

Zhoršení situace úřady vysvětlovaly výrazně nakažlivější variantou koronaviru, jakož i pomalým postupem očkování, souvisejícím s nedůvěrou obyvatelstva k vakcínám. Lékaři předních "covidových" nemocnic dnes v médiích zveřejnili otevřený dopis, ve kterém pozvali známé odpůrce očkování, včetně vůdce ruských komunistů Gennadije Zjuganova, předsedu strany Spravedlivé Rusko Sergeje Mironova či místopředsedu sněmovny Pjotra Tolstého, k návštěvě "svých" nemocnic.

"Máme teď trošku práce a jistě uhádnete kvůli čemu. Ale vzhledem k tomu, kolik lidí vás čte a poslouchá, si najdeme čas, abychom vás provedli 'červenými zónami', jednotkami intenzivní péče a pitevnami našich nemocnic. Možná po návštěvě změníte názor a zemře méně lidí. Těšíme se na vás," citovala agentura Interfax z otevřeného dopisu, adresovaného kromě politiků i známým zpěvákům a herečkám "a dalším odpůrcům očkování".

Deník Kommersant dnes upozornil na varování spotřebitelského sdružení, že v lékárnách mohou chybět léky proti koronaviru, chřipce a nachlazení, po kterých je zvýšená poptávka. "Již teď v některých regionech dochází k výpadkům v zásobování některými léky, jejichž ceny vzrostly o pět až deset procent," napsal list. Dodal, že řetězce lékáren doporučují stěžovat si výrobcům. Ale experti odhadují, že za výpadky může být i skutečnost, že pro lékárny není výhodné vytvářet si zásoby léků, na které jsou nízké marže.