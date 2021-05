Slovensko na poslední chvíli zrušilo očkování teenagerů proti covidu-19

Bratislava - Slovensko nakonec zatím nebude očkovat teenagery proti nemoci covid-19. Už přidělené termíny mladým zájemcům o vakcínu na poslední chvíli zrušilo ministerstvo zdravotnictví. Úřad v noci na dnešek v tiskové zprávě uvedl, že uvolněné kapacity budou nabídnuty chronicky nemocným a seniorům, kteří se přihlásili k očkování později. Proti očkování mladých lidí ve věku 16 a 17 let ještě před seniory a dlouhodobě nemocnými se už v pátek postavil expremiér a nynější ministr financí Igor Matovič. Ministerstvo zdravotnictví dosud zdůrazňovalo, že při přidělování termínů chybu neudělalo.

Slovensko dříve v tomto týdnu umožnilo registrovat se do virtuální čekárny na očkování proti covidu-19 všem zájemcům starším 16 let. Následně systém řadě teenagerů přidělil termín na očkování už na tento víkend nebo na další dny, byť podle očkovací strategie by na řadu měli nejprve přijít starší obyvatelé a chronicky nemocní.

Podle slovenských úřadů mělo takové přidělení termínu logiku - pro zájemce ve věku 16 a 17 let je schválena pouze vakcína od firem Pfizer/BioNTech a v některých očkovacích místech už nebyli k očkování s použitím této látky přihlášeni žádní další senioři nebo lidé s chronickými chorobami.

Vakcínu Pfizer/BioNTech totiž Slovensko vyčlenilo jen pro mladé a pak až pro obyvatele ve věku alespoň 60 let či pro dlouhodobě nemocné. Senioři jsou očkování také vakcínou od firmy Moderna. Ministerstvo zdravotnictví neuvedlo, zda zmíněnou věkovou hranici sníží, aby se k očkovacím látkám od Moderny a Pfizer/BioNTech dostaly další skupiny zájemců. Pro obyvatele ve věku od 18 do 59 let je určena vakcína od firmy AstraZeneca.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví dříve přitom informovalo, že v květnu pětimillionová země očekává dodávky dohromady přes jeden milion dávek vakcíny od Pfizer/BioNTech. To je téměř tolik vakcín této značky, kolik Slovensko dostalo od konce loňského roku. Naproti tomu od AstraZeneky by Slovensko v květnu mělo dostat jen 200.000 dávek vakcíny proti covidu-19.