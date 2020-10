Slovensko kvůli koronaviru výrazně omezí volný pohyb lidí

Bratislava/Berlín/Vídeň/Varšava/Paříž/Řím - Slovensko kvůli šíření koronaviru od soboty do 1. listopadu vyrazně omezí volný pohyb lidí, kteří nebudou mít negativní test na koronavirus. V Německu přibylo za poslední den přes 11.000 nových případů nákazy koronavirem, což je nejvíce od začátku pandemie. Polské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 12.107 nově potvrzených případů koronaviru za den, což je dosud nejvíce. Eviduje rovněž nejvyšší počet úmrtí s covidem-19. Rekordní přírůstek nakažených hlásí Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko. Francie rozšíří noční zákaz vycházení, dotkne se 46 milionů lidí. Itálie hlásí 16.079 nově nakažených, nejvíce od začátku epidemie.

Slovensko kvůli šíření koronaviru od soboty 24. října do neděle 1. listopadu výrazně omezí volný pohyb lidí, až na výjimky prakticky zavede zákaz vycházení. Oznámil to dnes premiér Igor Matovič, podle kterého bude zákaz následně prodloužen o dva týdny, ale se změněnými podmínkami. Ještě přísnější pravidla budou platit pro čtyři nejpostiženější regiony na severu a východě země, kde v pátek začne úvodní fáze plošného testování obyvatel Slovenska na koronavirus. Testování se pak v příštích dvou týdnech uskuteční po celé zemi.

Cílem zmíněných opatření je omezit pohyb lidí a odhalit ohniska nákazy. Podle Matoviče přírůstky potvrzených případů infikovaných rostou na Slovensku rychleji než v Česku, které rovněž zavedlo několik nových karanténních omezení.

"Očekáváme, že po dvou plošných testováních se nám podaří vývoj zvrátit," řekl Matovič v reakci na nyní stoupající počty nakažených na Slovensku. Stát také zvažuje, že by velkým zaměstnavatelům proplácel náklady na pravidelné testy pracovníků.

Na většině slovenského území budou moci příští týden i bez negativního výsledku testu na koronavirus obyvatelé jezdit například do zaměstnání, na samotné testování, do přírody v okresu svého bydliště, dále do obchodů s potravinami, lékáren či k lékaři nebo do banky. Volný pohyb nebude omezen mezi 01:00 až 05:00.

V týdnu po prvním kole celostátního testování lidí na koronavirus budou moci některé ze zmíněných výjimek včetně cesty do zaměstnaní využívat pouze lidé, kteří se prokážou negativním výsledkem testu. Tato přísnější pravidla budou již v prvním týdnu zákazu vycházení platit ve zmíněných čtyřech okresech, které jsou nejvíce zasaženy koronavirovou krizí. Po druhém plošném otestování by již ve volném pohybu neměli být omezeni ti, kdo znovu budou mít negativní test. Vláda tak chce přimět lidi, aby využili připravovaného plošného testování nebo se sami nechali otestovat.

Od příštího pondělí na čtyři týdny přejdou na distanční výuku také žáci druhého stupně základních škol; již v současnosti se tímto způsobem učí středoškoláci či studenti vysokých škol. Mateřské školy a školy pro žáky prvního stupně zůstanou v provozu.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí řekl, že se v zemi zvyšuje počet hospitalizovaných s covidem-19 a že tyto počty budou dál stoupat. Již za necelé tři týdny by situace ve slovenských nemocnicích, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem personálu, mohla být podle něj dramatická.

Krajčí také uvedl, že nyní na Slovensku denně umírá 18 lidí s onemocněním covid-19. Slovensko dosud hlásilo celkově 115 obětí pandemie, mezi ně zařazuje ty pacienty, kteří podlehli plicní formě covidu-19.

Na Slovensku dříve v tomto měsíci skokově stoupl počet potvrzených případů nákazy. Nejprve denní přírůstek počtu infikovaných překročil hranici 1000 osob, v polovině října pak za jeden den přibylo již přes 2000 infikovaných.

V Německu přibylo za den přes 11.000 nakažených, dosud nejvíce

Epidemická situace v Německu je velmi vážná a je třeba počítat i s tím, že se koronavirus bude v zemi šířit nekontrolovaně. Na tiskové konferenci to dnes řekl epidemiolog a ředitel Institutu Roberta (RKI) Kocha Lothar Wieler. Za poslední den v Německu podle RKI přibylo přes 11.000 nových případů nákazy koronavirem, což je nejvíce od začátku pandemie. Podle Wielera má ale Německo stále kapacity, aby mohlo přijmout i pacienty s covidem-19 ze zahraničí, včetně Česka.

"Nevíme, jak se bude epidemie dál vyvíjet. Ale v současnosti máme ještě šanci další šíření viru zpomalit. Každý k tomu může přispět," uvedl Wieler. "Musíme ovšem počítat s tím, že se virus bude aspoň v některých regionech dál silně šířit, a že se virus dokonce může šířit nekontrolovaně," dodal.

RKI za posledních 24 hodin zaznamenal 11.287 potvrzených případů nákazy. Jde o skokový nárůst oproti bilanci z předchozího dne, kdy přibylo zhruba 7600 případů.

Předchozí nejvyšší počet pozitivních testů na virus SARS-CoV-2 hlásily německé úřady v sobotu, kdy jich bylo 7830.

V Německu, které má 83 milionů obyvatel, se i po začátku podzimu dařilo na rozdíl od dalších západoevropských zemí držet šíření epidemie pod kontrolou. V posledních týdnech ale i tady čísla výrazně stoupají. Celkem se letos v sousední zemi koronavirem už nakazilo přes 392.000 lidí, 9905 z nich zemřelo, z toho 30 za posledních 24 hodin.

Ve středu testy nákazu prokázaly i u ministra zdravotnictví Jense Spahna, který je prvním infikovaným členem spolkové vlády. Otestovat se následně nechali téměř všichni členové vlády. Na výsledky jejich testů se nyní čeká.

Německo má v současnosti podle šéfa RKI Wielera stále kapacity na to, aby mohlo přijmout i pacienty s covidem-19 ze zahraničí, včetně Česka nebo Polska. Podle něj se nyní Německo stará na jednotkách intenzivní péče o několik pacientů z Nizozemska, dorazily ale i o žádosti o pomoc z dalších zemí. "Několik tisíc lůžek je teoreticky stále volných," uvedl Wieler. Německo má na jednotkách intenzivní péče k dispozici celkem asi 30.000 lůžek.

Česku už před časem pomoc s péči o pacienty s vážným průběhem covidu-19 v případě potřeby přislíbili premiéři Bavorska a Saska Markus Söder a Michael Kretschmer.

Institut Roberta Kocha opět rozšířil také seznam oblastí, které bude od soboty vzhledem k šíření koronaviru považovat za rizikové. Nově je mezi nimi celé Polsko, Švýcarsko, Irsko, Británie a Lichtenštejnsko. Z Rakouska nebude na seznamu již jen spolková země Korutany. Přibudou také další regiony Bulharska, Estonska, Chorvatska, Slovinska, Švédska, Maďarska a značná část Itálie včetně Říma, Milána či Benátek. Nově naopak na seznamu rizikových oblastí nebudou španělské Kanárské ostrovy. Česko zařadil RKI na seznam již 25. září.

Polsko hlásí nejvyšší denní přírůstek i počet úmrtí s covidem-19

Polské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 12.107 nově potvrzených případů koronaviru za den, což je dosud nejvíce. Eviduje rovněž nejvyšší počet úmrtí s covidem-19, za den zemřelo 168 lidí s nákazou. Očekává se, že vláda dnes oznámí nová opatření proti šíření infekce. Nejvyšší denní přírůstek zaznamenalo rovněž Maďarsko.

Polsko hlásí nový nejvyšší denní přírůstek potvrzených případů koronaviru pouhý den poté, co ve středu oznámilo 10.040 nově potvrzených případů nákazy, což bylo až dosud nejvíce.

Ministerstvo zdravotnictví dnes uvedlo, že v nemocnicích leží 10.091 pacientů s covidem-19, přičemž 812 jich potřebuje ventilátor.

Koronavirem se od vypuknutí pandemie v Polsku, kde žije přibližně 37 milionů obyvatel, nakazilo už 214.686 lidí. S covidem-19 dosud zemřelo 4019 osob, informuje server Rzeczpospolita. Milník 100.000 nakažených země překročila 4. října.

Polské vládě, která relativně dobře zvládla boj s první vlnou pandemie na jaře, se v posledních týdnech nedaří zastavit šíření nákazy, což přetěžuje zdravotnický systém, píše Reuters. Opozice a lékaři kabinet kritizují, že v létě propásl šanci připravit se na druhou vlnu epidemie.

Očekává se, že vláda dnes oznámí další zpřísnění opatření s cílem zastavit nárůst počtu nových případů. Polská vláda už dříve vyzvala obyvatele, aby zůstali doma, nařídila uzavření tělocvičen či bazénů, omezila otevírací dobu restaurací a studenty středních a vysokých škol poslala na distanční výuku.

Nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie dnes oznámilo rovněž Maďarsko. Za poslední den se tam nákaza prokázala u 2032 lidí. Celkem se tak ve skoro desetimilionové zemi infikovalo dosud 52.212 osob, z toho 1305 jich zemřelo.

Maďarská vláda zatím neplánuje žádná další opatření proti šíření viru. Po jarní celostátní karanténě, která poznamenala maďarskou ekonomiku nejvýrazněji z celé střední Evropy, se nyní Orbánova vláda snaží dalším dopadům restrikcí na ekonomiku vyhnout, píše Reuters.

Kabinet premiéra Viktora Orbána dnes ale pověřil odborníky, aby prověřili účinnost vakcín proti koronaviru, které vyvíjejí Rusko a Čína. Kabinet zvažuje jejich koupi v pozdějším období, píše agentura Reuters s odvoláním na šéfa úřadu vlády Gergelyho Gulyáse. Maďarsko se podle něj zavázalo nakoupit 6,5 milionu vakcín, které vyvíjí firma AstraZeneca, a to v rámci širší dohody o dodávkách vakcín, je s výrobci uzavřela EU.

V Rakousku počet nakažených za den poprvé překonal hranici 2000

V Rakousku překonal denní přírůstek potvrzených případů nákazy koronavirem poprvé hranici dvou tisíc. Testy odhalily 2435 infikovaných, informovalo dnes místní ministerstvo zdravotnictví. V sousedním Švýcarsku se nákaza za posledních 24 hodin potvrdila u 5256 testovaných.

Od počátku epidemie se v Rakousku, které má asi 8,9 milionu obyvatel, infekce koronavirem prokázala u více než 72.000 lidí. S covidem-19 zemřelo 941 nakažených. Téměř 54.000 lidí se viru SARS-CoV-2 už zbavilo.

Od 13. října se v Rakousku držel denní přírůstek nad hranicí jednoho tisíce, dnes poprvé překonal dvě tisícovky. Dosavadní rekord v počtu nakažených za den ohlásila alpská země teprve ve středu, kdy přibylo 1958 případů. V nemocnicích je nyní přes tisíc lidí, z toho 161 na jednotkách intenzivní péče.

Nejvíce postiženou spolkovou zemí zůstává hlavní město Vídeň, kterou následují Horní a Dolní Rakousy, tedy spolkové země sousedící s Českem.

Kvůli rostoucímu počtu případů považuje stále více zemí Rakousko za rizikové. Dnes přidalo celou alpskou zemi na svůj seznam Nizozemsko a s výjimkou Korutan budou od soboty Rakousko za rizikové považovat i Němci. Rozhodnutí přitom Berlín učinil krátce před začátkem podzimních prázdnin v řadě německých spolkových zemí. To může výrazně poškodit rakouský cestovní ruch, neboť Němci tvoří zdaleka největší část zahraničních turistů v zemi.

Ve Švýcarsku dnes přibylo 5256 potvrzených případů nákazy. To je o něco méně než ve středu, kdy země hlásila dosud nejvyšší údaj: 5596 infikovaných. Podle švýcarského Spolkového zdravotního úřadu (BAG) je nyní stejně jako v úterý pozitivních 19,8 procenta všech testovaných.

Od počátku epidemie se ve Švýcarsku, které má zhruba 8,5 milionu obyvatel, a v Lichtenštejnsku, v němž žije asi 38.000 lidí, nakazilo koronavirem přes 97.000 osob. S covidem-19 jich 1867 zemřelo.

Slovinsko a Chorvatsko opět hlásí nejvíc nakažených za den

Chorvatsko a Slovinsko již druhý den v řadě hlásí nejvyšší denní přírůstky potvrzených případů nákazy koronavirem od počátku epidemie. S odvoláním na statistiky ministerstev zdravotnictví o tom informovala média obou balkánských států.

V Chorvatsku se za poslední den nakazilo 1563 lidí. Čtyřmilionová balkánská země celkem od počátku epidemie eviduje bezmála 30.000 infikovaných a 406 úmrtí s covidem-19, z toho 13 za posledních 24 hodin. Zhruba tři čtvrtiny infikovaných se vyléčily, Chorvatsko hlásí 7380 aktivních případů. Dnešní bilance vychází z 6874 vzorků vyhodnocených v posledních 24 hodinách.

Slovinsko, kde se nově prokázalo 1663 infekcí, tento týden vyhlásilo na 30 dní stav nouze a zavedlo noční zákaz vycházení. Ode dneška jsou také uzavřena kina a kulturní instituce. Celkem se v této dvoumilionové alpské zemi od propuknutí epidemie nakazilo 17.646 lidí, z nichž jich 200 zemřelo. S koronavirem se aktuálně potýká přes 10.000 lidí. Slovinské laboratoře za posledních 24 hodin vyhodnotily 6215 testů.

Francie rozšíří noční zákaz vycházení, dotkne se 46 milionů lidí

Francie ve snaze zabránit šíření koronaviru od páteční půlnoci zvýší počet oblastí se zákazem nočního vycházení. Dnes to oznámil premiér Jean Castex. Omezení se bude týkat celkem 46 milionů lidí, včetně těch v zámořských územích, a platit bude šest týdnů. Francie má asi 67 milionů obyvatel. Vláda k rozšíření restriktivních opatření přistoupila v situaci, kdy za poslední den přibylo nejvíce nových případů od začátku současné pandemie.

Už od minulého týdne nesmějí mezi 21:00 a 06:00 až na některé výjimky opouštět domovy obyvatelé Paříže a osmi dalších velkých měst. Nově se bude zákaz vztahovat například na Korsiku nebo na departement Bas-Rhin, v němž leží Štrasburk.

"Francie a Evropa zažívají druhou vlnu koronavirové epidemie. Situace je velmi vážná," řekl šéf francouzské vlády na dnešní tiskové konferenci a varoval, že příští měsíc bude tvrdý. "Pokud se nám pandemii nepodaří zastavit, dostaneme se do zoufalé situace a budeme muset uvažovat o mnohem přísnějších opatřeních," upozornil Castex.

Za poslední den v zemi přibylo 41.622 nových případů nákazy koronavirem a 162 úmrtí. Už minulý týden Francie dvacetitisícovou hranici překročila pětkrát a dvakrát francouzské úřady zaznamenaly více než 30.000 nově nakažených. Smrtelná bilance se vyšplhala na 34.210, celkový počet nakažených se blíží milionu. Roste také počet lidí na jednotkách intenzivní péče, úřadům dělá starosti zejména situace v Paříži.

Itálie hlásí 16.079 nově nakažených, nejvíce od začátku epidemie

V Itálii za posledních 24 hodin přibylo 16.079 nakažených koronavirem, což je nejvíce od začátku epidemie v zemi. Na 136 lidí za uplynulý den s nemocí covid-19 zemřelo, informovalo dnes italské ministerstvo zdravotnictví.

Ve středu úřady ohlásily 15.199 nových případů koronavirové nákazy a 127 zemřelých s covidem-19. Navzdory nynějším rekordním přírůstkům nakažených zatím v zemi přibývá daleko méně úmrtí než při jarní vlně, kdy za jeden den zemřelo i více než 900 lidí.

Itálie, která má 60 milionů obyvatel, je co do počtu obětí i nakažených jedním z nejvíce postižených států v Evropě. Celkem se tu podle úřadů nakazilo koronavirem už 465.726 osob, z nichž 36.968 komplikacím doprovázejícím covid-19 podlehlo.

Během léta přírůstky infikovaných převážně klesaly a stoupat začaly až v posledních týdnech. Nakažení nyní oproti jarní vlně přibývají rovnoměrněji po celé zemi, opět je to ale Lombardie se svým hlavním městem Milánem, odkud je momentálně hlášeno nejvíce nových případů. Za středu tamní úřady zaregistrovaly 4125 nakažených, ve druhém Piemontu se nově nakazilo 1550 lidí.

Počet nových nakažených koronavirem ve Španělsku dále roste

Počet nových nakažených koronavirem ve Španělsku dnes dále rostl. Země, kde žije 47 milionů obyvatel, zaznamenala zhruba 21.000 nových případů. Z nich bylo diagnostikováno za posledních 24 hodin 8000 případů, zbytek tvoří dopočty z předchozích dnů. Ve středu Španělsko jako první evropská země překročilo hranici jednoho milionu nakažených od začátku epidemie. Počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 se zvýšil na 34.521.

Španělské ministerstvo zdravotnictví dnes jednalo se zástupci regionů a oblastí o dalších omezeních. Podle schváleného dokumentu bude zavedena čtyřstupňová škála nebezpečí podle počtu nových nakažených za posledních 14 dní na 100.000 obyvatel. Na každý stupeň budou navázána opatření. Do nejvyššího stupně nebezpečí by v současnosti spadalo 14 španělských regionů a oblastí z 19. Nová stupnice bude zavedena, až ministerstvo zdravotnictví posoudí všechny právní aspekty, včetně toho, zda bude nutné vyhlásit nouzový stav.

Německo a Británie dnes oznámily, že vyřadí ze seznamu nebezpečných oblastí Kanárské ostrovy. Ty jsou španělským regionem, kde se nákaza šíří nejpomaleji. Za posledních 14 dnů Kanárské ostrovy zaznamenaly 83 případů na 100.000 obyvatel, španělský průměr činí 349 případů na 100.000 obyvatel. Představitelé oblasti rozhodnutí obou zemí přivítali, protože z Německa a Británie přijíždí během zimy na Kanárské ostrovy velký počet turistů.