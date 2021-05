Slovensko by mohlo cestování s ČR zjednodušit příští týden

Od soboty bude umožněn vstup do České republiky osobám, které mají alespoň 22 dní po první dávce vakcíny, z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Polska a Slovenska. Za podobných podmínek by měly tyto státy umožnit vstup osob očkovaných v Česku, zatím s výjimkou Slovenska, které o podmínkách stále jedná. Podle Kulhánka se rozhodnutí dá očekávat příští týden, má jej spíše za formalitu.

Podobné podmínky je pro českou diplomacii nyní prioritní vyjednat pro oblíbené destinace turistů, Kulhánek zmínil Chorvatsko a Řecko. Zejména návrat z Chorvatska do ČR je aktuálně složitější, neboť je stále na mapě cestovatele v tmavě červené kategorii států s velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Náměstek pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek ale míní, že od pondělí 24. května by se mohlo přesunout do červených států.

Při návratu ze zemí spadajících do tmavě červené kategorie je nutné podstoupit test na covid-19 před vstupem na území Česka. Další test je nutné absolvovat nejdříve pátý den po návratu. Do té doby musí být lidé v samoizolaci.

Kulhánek zopakoval, že Česko plně podporuje vznik celoevropského covidového pasu vedoucího k vzájemnému uznávání potvrzení o očkování, prodělání covidu-19 nebo negativním testu na koronavirus. S jeho plným zavedením se počítá od 1. července.

V případě evropského covidového pasu se zvažuje, že by členské státy samy mohly rozhodnout, zda uznávat pouze vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo i preparáty dočasně schválené na národní úrovni.

V Maďarsku se jako v jediné zemi EU očkuje ruským přípravkem Sputnik V a vakcínami čínských firem Sinopharm a CanSino Biologics, které dosud EMA neschválila. Česko ale od soboty bude uznávat osvědčení o imunitě vůči covidu-19 bez ohledu na typ použité vakcíny.

Návrat z většiny zemí EU bude lehčí pro lidi s 22 dny po první dávce vakcíny

Lidé, kteří mají aspoň 22 dní po první dávce očkování proti covidu-19 v České republice, se budou moci bez karantény a nutnosti testu na koronavirus vracet ze zemí se střední a vysokou mírou rizika. Na tiskové konferenci po zasedání vlády to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Od soboty bude umožněn vstup osobám, které mají alespoň 22 dní po první dávce vakcíny, z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Polska a Slovenska. Za podobných podmínek by měly tyto státy umožnit vstup osob očkovaných v Česku, zatím s výjimkou Slovenska, které o podmínkách stále jedná, řekl Havlíček.

V oranžové kategorii středního rizika nyní figurují Finsko, Norsko, Irsko, Island, Malta, Portugalsko, Slovensko a Kanárské a Baleárské ostrovy. Od pondělí už sem ale nebude patřit Slovensko, naopak nově bude oranžové San Marino.

Červená, tedy s vysokou mírou rizika, je většina zemí Evropské unie. Od pondělí do nich budou patřit Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švýcarsko.

Dosud platilo, že při cestě ze zemí se středním nebo vysokým rizikem nákazy neměli povinnost podstoupit test a omezený pohyb osoby, které byly na území ČR plně naočkovány.