Slovenská vláda neformálně jednala o předání stíhaček Ukrajině, zatím nerozhodla

Bratislava - Členové slovenské vlády dnes neformálně jednali o předání vyřazených stíhaček MiG-29 Ukrajině, rozhodnutí ale nepadlo. Podle ministra obrany Jaroslava Nadě mezinárodní jednání v této záležitosti neskončila. Naď neuvedl termín, kdy kabinet o odevzdání letadel rozhodne. Slovensko už dříve poslalo na Ukrajinu, která od loňského února čelí invazi ruské armády, různou vojenskou techniku a munici.

"Čekáme na další informace od partnerů. Když bude všechno zajištěno, budeme jednat," řekl Naď, aniž by uvedl podrobnosti. Některé z migů by podle něj byly použitelné jen na náhradní díly.

Naď i premiér Eduard Heger se už dříve vyslovili pro to, aby Bratislava stíhačky Kyjevu poslala. Schůze kabinetu v souvislosti s předáním migů sovětské konstrukce se zúčastnil také náčelník generálního štábu slovenské armády Daniel Zmeko.

Šéf opozičních sociálních demokratů (Směr-SD) Robert Fico případné předání slovenských stíhaček Ukrajině označil za otevřený akt nepřátelství vůči Rusku. Tvrdil, že vláda tak činí záměrně, a spekuloval, že po případné ruské reakci by například mohl být na Slovensku vyhlášen válečný stav a následně odloženy zářijové předčasné parlamentní volby.

"Tito blázni nás tahají do války a namalovali nám na záda terče jen proto, aby se zalíbili Američanům a Evropské unii. Jsou připraveni udělat ze Slovenska oběť tohoto konfliktu," řekl Fico, jehož strana se podle některých sondáží už dostala do čela žebříčku popularity politických stran a hnutí.

Naď už v úterý řekl, že Slovensko by mohlo předat Ukrajině deset migů, které byly v minulosti modernizovány, a také další tři stíhačky v původním stavu. Jejich účetní hodnotu včetně náhradních dílů vyčíslil na 400 milionů eur (9,5 miliardy korun). Slovensko by na oplátku mělo za to podle ministra dostat asi 200 milionů eur (4,8 miliardy Kč) z Evropského mírového nástroje a blíže neupřesněnou techniku od Spojených států.

Slovensko loni předčasně přestalo používat migy a dohodlo se s Českem a Polskem na pomoci při zajištění svého vzdušného prostoru do doby, než Bratislava dostane objednané americké stíhačky F-16.

Fico a šéf nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič tvrdili, že menšinová vláda po svém prosincovém pádu nemůže o předání stíhaček rozhodnout. Zdůvodnili to tím, že kabinet po vyslovení nedůvěry sněmovnou ztratil pravomoc rozhodovat v zásadních otázkách zahraniční politiky, mezi které podle nich patří i otázka odevzdání stíhaček sousední zemi. Právníci nemají na tuto záležitost jednoznačný názor.

Fico dlouhodobě odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu. Z OLaNO zase minulý týden odešli jak premiér Heger, tak ministr obrany Naď. Oba vstoupili do neparlamentní strany Demokraté.