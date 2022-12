Slovenská sněmovna vyslovila nedůvěru menšinové vládě Hegera

Bratislava - Slovenská sněmovna dnes vyslovila nedůvěru menšinové vládě premiéra Eduarda Hegera. Zatím není jasné, zda tento krok povede k vypsání nových parlamentních voleb, o které dlouhodobě usilují některé opoziční strany a pro které se po pádu vlády vyslovil i šéf sněmovny Boris Kollár. Hegerův kabinet na rozdíl od části opozice zastává silně proevropské postoje a pomáhá válkou zasažené Ukrajině.

Pro nedůvěru vládě hlasovalo 78 z přítomných 102 poslanců, potřebný byl souhlas alespoň 76 zákonodárců ve 150členné sněmovně. Téměř všichni poslanci nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, členem jehož vedení je i Heger, se hlasování nezúčastnili.

Slovenská ústava pro případ vyslovení nedůvěry vládě sněmovnou stanoví, že hlava státu kabinet odvolá. Prezidentka Zuzana Čaputová ale může pověřit Hegerův kabinet, aby zůstal v úřadu do jmenování nové vlády; dosluhující kabinet by ovšem měl omezené pravomoci a s jeho některými plánovanými rozhodnutími by předem musela souhlasit hlava státu.

V řádném termínu by se příští volby na Slovensku konaly v únoru 2024.