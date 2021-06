Slovanská epopej cestuje z Prahy do Moravského Krumlova, bude tam vystavena

Moravský Krumlov (Znojemsko) - Slovanská epopej Alfonse Muchy už je na cestě z Prahy do Moravského Krumlova a bude vystavena v nejbližších dnech. Na zasedání jihomoravského zastupitelstva v Brně to dnes řekl moravskokrumlovský starosta Tomáš Třetina (TOP 09). Praha cyklus 20 pláten zapůjčila Krumlovu na pět let.

Jihomoravské zastupitelstvo dnes schvalovalo dodatek ke smlouvě, kterou už dříve poskytl na úpravy moravskokrumlovského zámku deset milionů korun. Třetina tedy o stavu věci informoval zastupitele, více situaci na novinářské dotazy komentovat nechtěl s ohledem na domluvu s Prahou. "Vše je to z bezpečnostních důvodů, a proto neuvádíme konkrétní termín," řekl ČTK Třetina. Dodal, že pro média bude speciální mítink, kde bude možnost podívat se do prostoru zámek. Očekává ho v rámci týdnů.

Po návratu do metropole má být cyklus obrazů na 25 let umístěn v budově Savarinu na Václavském náměstí. Podmínkou výpůjčky byla oprava zámku v Moravském Krumlově a úprava prostor. Mezi požadavky bylo například potřebné technické vybavení, zvláštní sjednané pojištění a prostory musely být vybaveny speciálním protipožárním systémem či zabezpečovacím zařízením. Úpravy zámku stály 58 milionů, řekl už dříve ČTK Třetina. Z toho 43 milionů pokryl stát, deset milionů dal kraj a zbytek zaplatilo město.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře.

Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově, odkud je v roce 2011 tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt. Poté byly v depozitáři Galerie hlavního města, protože je Praha nemá kde vystavovat