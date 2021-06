Slováky zaskočil požární poplach, pak na ME zastavili Lewandowského

Petrohrad - Nezvyklé potíže řešili před vstupem do mistrovství Evropy fotbalisté Slovenska, kteří pár hodin před zápasem s Polskem museli opustit hotel kvůli požárnímu poplachu. Z míry je to nevyvedlo, v utkání dokázali ubránit i elitního kanonýra Roberta Lewandowského a po vítězství 2:1 se přiblížili možnému postupu do další fáze. Ztratit duel takovýmto způsobem nemůžete, litoval po zápase kouč Polska Paulo Sousa.

"Nebylo to příjemné (poplach), ale chlapci jsou profíci. Narušilo to přípravu na zápas, ale ne až tak zásadně, aby nás to vykolejilo. Nejdůležitější je výkon na hřišti a ne, co se děje kolem něj," citovala trenéra Štefana Tarkoviče slovenská média.

Vedle toho, že jeho svěřenci neprohráli s Polskem už pátý ze šesti posledních duelů, připsali si i historicky druhou výhru na evropských šampionátech. Do vedení se dostali po vlastní brance gólmana Wojciecha Szczesného, a poté co na začátku druhé půle vyrovnal Karol Linetty, strhl vítězství na stranu Slovenska v 69. minutě Milan Škriniar. To už Poláci hráli sedm minut bez vyloučeného Grzegorze Krychowiaka.

"Jsme malá země a jsem rád, že se nám podařil takovýto husarský kousek. Zdolat velkou zemi, jako je Polsko, je úžasné,“ prohlásil Tarkovič.

Obránce mistrovského Interu Milán Škriniar dostal za vítězný gól i ubránění Lewandowského od serveru Sme.sk v hodnocení nejvyšší známku 10. Tarkovič jej označil za "velitele slovenské obrany", který "ukázal, že patří k nejlepším stoperům na světě." Škriniar v reprezentaci zaznamenal třetí gól z posledních čtyř odehraných zápasů.

"Podal velmi dobrý výkon. Svedl s Lewandowským spoustu soubojů, stejně jako Šatka nebo Pekarík. Jeho ubránění byl týmový výkon," uvedl Tarkovič. Jeho tým vedle náporu oslabeného soupeře bojoval i s únavou, hráče opakovaně postihovaly křeče. "V závěru se dal tlak soupeře očekávat. Hráli už vabank a riskovali. Jsem tedy rád, že jsme to takticky zvládli," řekl slovenský kouč.

Slováci se díky výhře a následné remíze Španělů se Švédy (0:0) ocitli při druhé účasti na ME v historii v čele skupiny E. Na turnaji obhajují pět let staré osmifinále. "To, že jsme ale ještě zvládli první zápas, neznamená, že jsme postoupili ze skupiny. Čekají nás další dva náročné souboje, ale jsme připravení dál se rvát za Slovensko. Proti Polsku nebyl důležitý jen výsledek, ale i to, že jsme odehráli kvalitní zápas. Vítězství nám vlilo energii do žil, užijeme si ji, ale od úterý se zase připravujeme na další zápasy," dodal Tarkovič.

Další duel čeká Slovensko v Petrohradu v pátek 18. června se Švédskem.

Zklamaný z úvodního nezdaru na mistrovství Evropy i nedodržení taktických pokynů byl po utkání se Slovenskem trenér polských fotbalistů Paulo Sousa. Jeho tým prohrál se stejným soupeřem už čtvrtý z posledních pěti duelů a po výsledku 1:2 si zkomplikoval naději na postup ze základní skupiny. Vedle nedostatečného využití kanonýra Roberta Lewandowského poukázal Sousa i na červenou kartu Grzegorze Krychowiaka a neubráněného střelce vítězné branky Milana Škriniara.

"Všichni jsme zklamaní. Nejenom Poláci, ale i já a celý tým. Takovýmto způsobem prostě ztratit zápas nemůžete," řekl Sousa, u jehož jména následně deník Przeglad Sportowy škrtl na titulní stránce dvě písmena, až vzniklo o pomoc volající SOS. "Chystali jsme se celý týden na to, jak Škriniara při standardních situacích bránit, a on nám i přesto dal po rohu gól. Musím se podívat, jak k tomu došlo, že jsme na něj zapomněli. Hráči měli přitom jasné pokyny," konstatoval Sousa.

Škriniarova trefa přišla v 69. minutě jen sedm minut poté, co byl po druhé žluté kartě vyloučen Krychowiak, a jen podtrhla neúspěšný zápas Poláků, kteří předtím museli dotahovat ztrátu po vlastní brance Szczesného. Gólman Juventusu v první půli doplatil na to, že se mu po střele Maka odrazil míč od tyče do zad a následně do sítě. Szczesny se stal prvním brankářem, kterému byl připsán na ME vlastní gól, a navázal na svou smůlu z minulých let. Na turnaji v roce 2012 byl vyloučen a o čtyři roky později se zranil.

Nedařilo se navíc ani kanonýrovi Lewandowskému, jehož Slováci důsledně bránili. Kanonýr Bayernu Mnichov, jenž vstřelil v uplynulé sezoně 41 branek, se dostal k jedné příležitosti v první půli, kdy branku minul, a v závěru neuspěl ani po rohovém kopu. "Robert vypadal v určitých momentech, a to zejména v první půli, osamocený. Střed zálohy od něj byl moc daleko. Ve druhé části jsme to změnili a více ho podporovali, nicméně si nemyslím, že by ho soupeř zneutralizoval. I v deseti hráčích jsme si vytvořili tři dobré šance na vyrovnání," podotkl Sousa.

Jak Lewandowski, tak ani Jan Bednarek ale při závěrečném tlaku neuspěli. "Nestačilo to. Nebyli jsme schopní dorazit tu finální fázi a musíme za tenhle výsledek převzít odpovědnost. Chyba, jakou jsme předvedli například u druhého gólu, je na Euru neodpustitelná. Pořád ještě zbývají dva zápasy, ale ten první s teoreticky nejslabším protivníkem jsme prohráli. Jsme tedy v obtížné situaci," řekl Lewandowski.

Trenér Sousa přesto věří, že jeho tým ještě může dění ve skupině E, kde aktuálně uzavírá tabulku, ještě zdramatizovat. V příštím utkání je čeká v sobotu silné Španělsko, které remizovalo na úvod 0:0 se Švédskem.

"Musíme zůstat dál pozitivní, protože je ve hře ještě šest bodů. Jsme nastavení tak, že to ve Španělsku prostě zvládneme. Snad se nám také vyhnou i věci, které nás potkaly teď," dodal Sousa.