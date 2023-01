Slovácko zdolalo Budějovice a vyhrálo čtvrté z posledních pěti kol

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili v 17. kole první ligy nad Českými Budějovicemi 1:0. Jedinou branku vstřelil v 70. minutě střídajicí Daniel Holzer. Tým z Uherského Hradiště doma v lize bodoval naplno potřetí za sebou, vyhrál čtvrté z posledních pěti kol a v neúplné tabulce poskočil na šestou příčku. Jihočechům nevyšla soutěžní premiéra pod novou trenérskou dvojicí Marek Nikl, Tomáš Zápotočný a v nejvyšší soutěži prohráli čtvrtý z posledních pěti duelů. Od první barážové příčky je nadále dělí dva body, Jablonec navíc odehrál o utkání méně.

"Zápas nesl všechny znaky začátku sezony po zimní přípravě. Budějovice dobře bránily, my je museli dobývat. Jsme rádi, že jsme první zápas zvládli," řekl na tiskové konferenci trenér domácích Martin Svědík.

"Byly tam věci, s nimiž jsem byl spokojen, ale na spoustě dalších musíme ještě zapracovat. Jeli jsme sem s cílem uspět, ale proti silnému Slovácku se to nepovedlo," konstatoval Nikl.

V šesté minutě nabídl faulující Hora domácím možnost trestného kopu z 20 metrů. Havlík ji ale nevyužil a poslal míč nad břevno. Na delší dobu to byla jediná střelecká příležitost Slovácka.

Budějovice nepřijely pouze bránit, aktivním napadáním znemožňovaly domácím rozehrávku a mohly být odměněny i gólem. Ve 12. minutě zachytil Hora špatný odkop Filipa Nguyena z prostoru mimo velké vápno, z voleje z 35 metrů vypálil na prázdnou branku, ale Kadlec míč těsně před čárou odkopl.

"Káca (Kadlec) byl hodně rychlý a zachránil to," uvedl Ngyuen. "Doufal jsem, že už to bude gól a že to tam spadne," prohlásil hostující záložník Patrik Hellebrand, který na Slovácku tři roky hrál.

Vyrovnaná partie se odehrávala i v dalším průběhu první půle. Ve 28. minutě střílel ve slibné pozici těsně vedle Kohút. Na druhé straně obrana Slovácka zblokovala pokus Hellebranda, těsně mimo skončila i hlavička Kalabišky.

Bojovný duel pokračoval i po přestávce. Dvakrát se o první gól utkání hlásil Reinberk, nejprve byla jeho střela zblokována a podruhé jej vychytal Janáček. Domácí hru oživil příchodem Korejce Kim Sung-pina, který připravil tutovku Vechetovi, jehož pokus zastavili až těsně před branou obránci Dynama.

V 70. minutě rozveselil zmrzlé tribuny střídající Holzer. Naběhl si za obranu na měkký centr Havlíka a zblízka otevřel skóre. "Obránce mě neviděl a já jsem se dostal před něj, pak už to byl lehký úkol," popsal Holzer rozhodující akci zápasu.

Hosté se nevzdali, v posledních minutách se snažili o tlak, jenže zkušený domácí tým výhru uhájil. V nastavení trefil ještě Kim Sung-pin tyč. Svěřenci trenéra Svědíka neprohráli s Jihočechy pátý z posledních šesti ligových duelů.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "První poločas nesl všechny znaky prvního zápasu po zimní přípravě. Chyběla mi větší sehranost i vyhranost, tím pádem jsme soupeře nedostali pod tlak tak, jak jsme chtěli. Zatrnulo mi ve 13. minutě, kdy Ngyuen namazal Horovi, ale Kadlec za něj zaskočil. V poločase jsme si něco řekli, a to se projevilo od vystřídání po hodině hry. Trpělivě jsme pracovali dál, po gólu jsme měli ještě jednu šanci. Jsem rád, že jsme to zvládli vítězně, protože Budějovice dobře bránily a bylo to o dobývání jejich obrany."

Marek Nikl (trenér Č. Budějovic): "Nehodnotí se mi to dobře, protože jsme prohráli. Chtěli jsme zápas zvládnout a pokusit se tady vyhrát, to byl náš hlavní cíl. Chtěli jsme hrát aktivně, vysoko a presovat, některé věci tam byly od nás celkem zajímavé, na dalších musíme ještě zapracovat, protože neklapou podle našich představ. V příštích zápasech budeme určitě lepší. Dnes to bohužel nestačilo, Slovácko je kvalitní, silný tým. Rozhodl jeden gól, před ním jsme měli zachytit zárodek akce a nenechat domácí odcentrovat."

1. FC Slovácko - Dynamo České Budějovice 1:0 (0:0)

Branka: 70. Holzer. Rozhodčí: Všetečka - Hrabovský, Pečenka. ŽK: Vecheta, Kadlec - Hora, Králik, Broukal. Diváci: 2714.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (76. Duskí), Kohút (62. Kim Sung-pin), Brandner (62. Holzer) - Vecheta (87. Šašinka). Trenér: Svědík.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik, Skovajsa - Čolič, Čermák, Hellebrand (79. Matoušek), Hora - Potočný (87. Hais), Zajíc (62. Adediran). Trenér: Nikl.