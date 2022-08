Slovácko v Budějovicích zachránilo remízu 2:2 a udrželo neporazitelnost

České Budějovice - Fotbalisté Slovácka ve třetím kole první ligy v Českých Budějovicích zachránili remízu 2:2 a v sezoně nejvyšší soutěže udrželi neporazitelnost. V úvodu poslal hosty do vedení Patrik Brandner, Jihočeši ještě do přestávky vyrovnali díky Lukáši Čmelíkovi a na začátku druhé půle ho napodobil spoluhráč Michal Škoda. V 83. minutě vyrovnal střídající Vlasij Sinjavskij, když už Českobudějovičtí dohrávali bez vyloučeného náhradníka Nicolase Pennera.

Trenér Slovácka Svědík udělal v porovnání se čtvrteční odvetou 3. předkola Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul (1:1) šest změn v základní sestavě. Mezi náhradníky nechal odpočívat například Kadlece, Petrželu nebo Trávníka.

Hosté ale i v obměněném složení začali lépe, což jim po pár desítkách odehraných vteřin usnadnil českobudějovický Grič. Po jeho chybné přihrávce už ve třetí minutě míč snadno skóroval Brandner, jenž ještě v minulé sezoně v Dynamu působil. Náskok hostů mohl o chvíli později zvýšit Mihálik, ale jeho teč mířila nad břevno.

České Budějovice vyrovnaly z první vážnější akce, když v 19. minutě levačkou vystřelil Čmelík a jeho vydařený pokus zapadl k tyči. Naopak Škoda branku Slovácka hlavou přestřelil. V závěru poločasu se do velké šance dostal hostující Kozák, jehož hlavička skončila vedle tyče.

Jestliže začátek zápasu lépe vyšel Slovácku, do druhého poločasu měli povedenější vstup Jihočeši. V 53. minutě se po centru Čmelíka dostal míč ke Škodovi, který střelou po zemi překonal Nguyena.

Slovácko pak začalo posílat do zápasu hráče z lavičky a naděje domácím na vítězství zřejmě vzala 77. minuta, kdy střídající Penner fauloval Kalabišku a po 10 minutách na hřišti dostal rovnou červenou kartu. Slovácko v přesile zatlačilo soupeře do defenzivy a snažilo se posílat do pokutového území nebezpečné pasy. Po jednom z nich se také gólově prosadil v 83. minutě Estonec Sinjavskij.

Hosté z Uherského Hradiště chtěli vývoj otočit ve svůj prospěch, ale další gól už nepřidali. Nedokázali se tak vítězně naladit na čtvrteční úvodní duel play off Evropské konferenční ligy s AIK Stockholm.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Remíza je to zasloužená, bylo to velice kvalitní utkání, kdy se obě mužstva snažila o útočný fotbal. Pro nás to bylo opakovaně složitější, když jsme zase špatně vstoupili do utkání a po obdržené brance jsme se do zápasu těžko dostávali. Podobně brzy jsme dostali gól v minulém utkání se Spartou. A opakuje se to, protože v prvním zápase jsme nedostali gól jen proto, že nás podržel brankář. Dneska nám pomohl vyrovnávací gól a pak se nám podařilo vstřelit i vedoucí branku. Pak bylo asi klíčové vyloučené Pennera, ale myslím si, že bychom měli problémy udržet vedení i v jedenácti lidech. Slovácko tam začalo pouštět hráče z evropských pohárů a valilo se to na nás. K vyloučení mě překvapilo, že to bylo posouzeno jako faul ve vyložené šanci."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Dobře jsme do zápasu vstoupili, měli jsme 20 minut utkání pod kontrolou. Ale pak jsme začali dělat zbytečné fauly a domácí mohli zahrávat standardní situace. Celé to vyvrcholilo vyrovnávacím gólem. A to, na čem jsme předtím 20 minut pracovali, jsme během dvou minut znehodnotili. Pak se hra odehrávala do přestávky ve středu pole. Ve druhé půli jsme po brejku dostali gól, kdy jsme byli nedůslední. Musím říct, že Filip Nguyen asi nebude mít čisté svědomí, protože potřebujeme zápas, kdy by nás brankář podržel a to už se několik utkání nestalo. Soupeř pak měl ještě dvě šance, takže jsem rád za vyrovnání. I když na druhou stranu jsme mohli v závěru z toho vytěžit víc a dostat domácí více pod tlak. Mně je jedno, jestli hrajeme doma nebo venku, v každém zápase chci od těch hráčů prostě víc. Týká se to například Libora Kozáka nebo Jana Kalabišky. Udělali jsem také nějaké změny, protože jsme chtěli vytěžit i jiné hráče."

Dynamo České Budějovice - 1. FC Slovácko 2:2 (1:1).

Branky: 19. Čmelík, 53. Škoda - 3. Brandner, 83. Sinjavskij. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Slavíček - Orel (video). ŽK: Havel - Kalabiška. ČK: 75. Penner (Č. Budějovice). Diváci: 3167.

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Havel, Králik, Sladký - Grič (46. Hellebrand), Čavoš (88. Broukal) - Čmelík (67. Penner), Hora, Potočný (81. Vais) - Škoda (81. Hais). Trenér: Weber.

Slovácko: Ngyuen - Reinberk (78. Vecheta), Šimko (64. Hofmann), Daníček, Kalabiška - Kohút, Ljovin - Brandner (71. Sinjavskij), Mihálik, Holzer (63. Duskí) - Kozák (64. Šašinka). Trenér: Svědík